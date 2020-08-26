Во Владимире школы могут уйти на дистанционку

В этом году торжественные линейки соберут меньше школьников

Во Владимире, как и во всем регионе, первый день учебного года дети проведут в школах. Будут и торжественные линейки, правда, в большинстве школ они пройдут только для первоклассников и выпускников. Кроме учеников на линейках будут присутствовать педагоги и родители первоклассников, но обязательно – в масках. Собраться полным составом, как раньше, смогут только малокомплектные школы, большей частью – сельские.

На линейку становись!

- В подавляющем большинстве школ директора решили сделать линейку перед школой, какая-то часть школ, особенно тех, где много выпускников и первоклассников, решили в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, сделать линейку по классам, но все равно эта традиционная радость для детишек будет, - отметил глава администрации города Владимира Андрей Шохин.

Уроки 1 сентября тоже будут в стенах школ, а вот уже со 2 сентября ситуация может измениться. Пока планов уходить на полную дистанционку в регионе нет, но каждая школа может выбрать свою модель организации образовательного процесса. Единых рекомендаций нет – выбирает сам директор, ориентируясь на загруженность школы, количество учеников и прочие моменты.

Большинство школ планируют сочетать обычные уроки в классах с дистанционкой. Около 30% школ, в большинстве которых учится менее ста человек, планируют учиться очно по всем учебным предметам. У них для этого хватает и помещений, и учителей. А семьдесят процентов школ часть предметов переведут на дистанционное обучение. Причем в некоторых крупных школах, где и так было сложно разместить всех учеников, удаленно будут преподавать большинство предметов. Какие именно предметы перевести на дистанционку – тоже будут решать самостоятельно в каждой конкретной школе. Как обещают, в первую очередь отдать на самостоятельное изучение постараются ИЗО, ОБЖ, МХК и музыку. Но в старших классах неизбежно придется пожертвовать более серьезными предметами. Кроме того, программы дополнительного образования и внеурочная деятельность будут проходить по субботам и в каникулы.

Маска, я тебя знаю!

Те уроки, которые все же будут проходить очно, тоже пройдут по новым правилам. Явиться в школу ученики смогут только в отведенное для них время, заниматься каждый класс будут только в одном кабинете. Это касается даже старшеклассников. Учителя-предметники будут приходить к ним сами, исключение планируют сделать только для физкультуры и информатики.

В каждой школе поделят рекреации, куда ученики определенных классов смогут выходить на перемене, составят график посещения столовой и прихода в школу.

- Управление образования сейчас составляет новое расписание, стараясь сдвинуть его так, чтобы школьники как можно меньше пересекались. Сдвигается даже время прихода в школу – ученики могут приходить с разницей в полчаса, но это повлияет и на время прихода в столовую. Младших школьников планируется водить на завтраки во время уроков, чтобы минимизировать общение внутри школы, - рассказал Андрей Шохин.

На входе в школу школьникам и учителям обещают мерить температуру, а тех, у кого она выше 37.1 – отправят восвояси, записав данные в специальный журнал. Все помещения будут регулярно дезинфицировать, а классы – проветривать и обеззараживать.

Впрочем, как отмечают родители, неизвестно, сколько продержится такой строгий режим, ведь в садиках большинство родителей уже не соблюдает масочный режим. Да и воспитатели порой игнорируют его по утрам. Кстати, в школах носить учеников маски не заставят – ребята смогут надевать их по желанию. Учителя вне класса должны их носить обязательно, но во время урока могут снять, если соблюдают дистанцию, а вот остальным сотрудникам, в том числе работникам столовой и охранникам, маски надо носить всегда.