Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 25 августа 2020: высокая смертность и низкая заболеваемость

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией во Владимирской области заметно отличается от соседних регионов. Причины этого неизвестны: вроде и население по демографическим признакам похожее, и климат одинаковый, и уровень медицины сравнимым (Москву не учитываем, там своя ситуация). Однако ключевые показатели почему-то отличаются.

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 25 августа, на территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. По-прежнему лидирует Гусь-Хрустальный район, такая ситуация сохраняется вторую неделю. Новые случаи распределились так:

5 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

4 сл. в г. Владимире,

3 сл. в Меленковском районе,

3 сл. в Муромском районе,

2 сл. в Ковровском районе,

2 сл. в Суздальском районе,

1 сл. в Гороховецком районе,

1 сл. в Вязниковском районе,

1 сл. в Селивановском районе.

Всего по данным на 25 августа на территории Владимирской области зарегистрировано 6159 случаев заболевания: 1034 сл. в г. Владимире, 883 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 680 сл. в Петушинском районе, 579 сл. в о. Муром, 537 сл. в Ковровском районе, 465 сл. в Александровском районе, 312 сл. в Собинском районе, 311 сл. в Вязниковском районе, 297 сл. в Юрьев-Польском районе, 212 сл. в Кольчугинском районе, 179 сл. в Меленковском районе, 160 сл. в Судогодском районе, 139 сл. в Киржачском районе, 113 сл. в Суздальском районе, 82 сл. в Камешковском районе, 65 сл. в г. Радужном, 58 сл. в Селивановском районе, 53 сл. в Гороховецком районе.

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За последние сутки во Владимирской области зафиксировано 18 выздоровлений от коронавируса. Один пациент умер. Коэффициент распространения инфекции, то есть количество контактов, которых заражает один носитель коронавируса, составляет 0,99. Для сравнения: в Ивановской области 1, в Ярославской 1, в Рязанской 1,05, в Подмосковье 1,02. Небольшая разница есть, но не принципиальная. А вот заболеваемость на 100 тысяч человек - один из ключевых показателей - сильно отличается. Во Владимирской области она составляет 447 человек, в Ивановской - 707 человека, в Ярославской - 553 человек, в Рязанской - 623 человек, в Московской области и вовсе 897 диагностированных случаев коронавируса на 100 тысяч человек. Как видим, заболеваемость COVID-19 во Владимирской области самая низкая среди соседних регионов.

В то же время смертность на 100 тысяч населения во Владимирской области равна 14 случаев, в Ивановской - 11,3 случая, в Ярославской 2,5 случая, в Рязанской 3,7. Везде - ниже, чем в нашем регионе, иногда существенно, и даже в Ивановской области, до сих пор находящейся на первом этапе снятия коронавирусных ограничений, смертность ниже. Только в Московской области выше - 15,7 случая на 100 тысяч населения. Чем это объяснить - неизвестно.