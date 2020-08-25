Парализованного хаски из Мурома увезли лечиться в Екатеринбург

В таком виде щенка нашли волонтеры. Фото группы "Волонтерское движение "Дорога Домой" (Муром)"

Брошенного на обочине трассы под Муромом щенка хаски на прошлой неделе нашли местные волонтеры. Пес, которого окрестили Гордоном, не мог ходить: у него отказали задние лапы.

Фото группы "Волонтерское движение "Дорога Домой" (Муром)"

- Со слов местных жителей, собаку выкинули из машины на трассу в одной из близлежащих деревень. Выкинули на верную смерть. Вероятно, чтобы сбила машина или деревенские из жалости пристрелили. Пес очень контактный, ползает там, радостно ковыляет к тому, кто позовет, - поделилась в соцсетях участница волонтерского движения «Дорога домой» из Мурома Ольга Никитина.

Неравнодушные люди не смогли пройти мимо и забрали щенка. В ветеринарной клинки, куда привезли брошенного питомца, определили, что ему всего шесть-восемь месяцев. К сожалению, помочь местные волонтеры покалеченному Гордону ничем не смогли: временно собачьего подростка поместили в стационар, но у группы совсем не было возможности оплатить ему лечение и даже сделать рентген. Не хватало даже заботливых рук, готовых взять на передержку собаку-инвалида. Волонтеры попросили о помощи в интернете, и на помощь им пришли уральские волонтеры специализированного приюта HuskyEkb, работающего именно с хаски. Зоозащитники уже увезли брошенного питомца в Екатеринбург, где дали ему новое имя – Муром. Обследование, которое уже сделали волонтеры, показало: щенка не сбила случайная машина, в него стреляли.

Теперь Мурому попробуют помочь в Екатеринбурге.

- По результату осмотра и обследования мы в глубоком шоке. У него пуля в позвоночнике! Сломан таз, сломан хвост, сломаны бедра, лапы. Это не автотравма, его пытались убить. Травмам две-три недели. К сожалению, мнение врача таково, что это уже необратимо. Пуля в позвоночнике слишком давно, лапы уже выгнуло в обратную сторону, болевой чувствительности уже в них нет... Мы сделаем все чтобы научить его ходить с коляской , сделаем все чтобы в его жизни было теперь только хорошее, - поделились в своей группе уральские волонтеры.

Кстати, это далеко не первый случай за это лето, когда животные во Владимирской области страдают от пуль. Причем страдают не только хвостатые бродяги в деревнях, но и домашние питомцы в городах. Только в пригородах Владимира за последние месяцы несколько владельцев кошек, гулявших сами по себе. Обращаться в полицию большинство хозяев не стали: просто не верили, что полиция сможет найти виновных.