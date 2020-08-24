Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 24 августа 2020: как начнут учебный год студенты и школьники

. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ситуацию с коронавирусом во Владимирской области за неделю до начала учебного года можно считать стабильной, так что пока что учебу и в школах, и в колледжах, и в вузах планируется начать в очном формате. Речи о дистанционке пока не идет.

По данным регионального Роспотребнадзора на 24 августа, на территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 23 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Они распределились так:

4 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

4 сл. в г. Владимире,

3 сл. в Юрьев-Польском районе,

3 сл. в Суздальском районе,

2 сл. в Меленковском районе,

2 сл. в Гороховецком районе,

2 сл. в Вязниковском районе,

1 сл. в Александровском районе,

1 сл. в Радужном,

1 сл. в Муромском районе.

Всего на территории Владимирской области на 24 августа зарегистрировано 6137 случаев заболевания коронавирусом: 1030 сл. в г. Владимире, 878 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 680 сл. в Петушинском районе, 576 сл. в о. Муром, 535 сл. в Ковровском районе, 465 сл. в Александровском районе, 312 сл. в Собинском районе, 310 сл. в Вязниковском районе, 297 сл. в Юрьев-Польском районе, 212 сл. в Кольчугинском районе, 176 сл. в Меленковском районе, 160 сл. в Судогодском районе, 139 сл. в Киржачском районе, 111 сл. в Суздальском районе, 82 сл. в Камешковском районе, 65 сл. в г. Радужном, 57 сл. в Селивановском районе, 52 сл. в Гороховецком районе.

Начало учебного года будет в очном формате, но коронавирус заставил изменить многое в учебном процессе. В ВлГУ учебный год начнется в два этапа. 1 сентября очные занятия стартуют для студентов 1 и 2 курсов. Старшие курсы - 3, 4 и 5 (для специалитета) начнут учиться с 14 сентября. Там, где аудитории это позволяют, будет применяться рассадка через одного, с соблюдением социальной дистанции. В коридорах и буфетах студентов также призывают не толпиться, поменьше контактировать друг с другом. В общедоступных местах поставят средства для антисептической обработки рук.

Студенты будут обязаны соблюдать на занятиях масочный режим, исключение делается для практических занятий по специальности, где такое невозможно (например, на занятиях вокалом). А вот преподавателям разрешили читать лекции и вести семинары без масок - иначе студенты просто ничего не услышат и не поймут. Масками - как одноразовыми, так и многоразовыми - студентов и сотрудников обеспечит университет.

При входе в здания всем студентам и сотрудникам будут мерить температуру бесконтактным методом, те, у кого выше 37,1, до занятий не допускаются.

Что касается школ, то ситуация с масками там обратная. Для учителей "масочный режим" обязателен. Министерство просвещения 17 августа выпустило разъяснение, что решение - обязательно ли ношение масок учителями на уроках - принимает орган местного самоуправления. Во Владимире, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, учителя должны вести уроки в масках.

А вот школьникам маски не обязательны, хотя и разрешены. Остальные требования в школах стандартные: санитайзеры для обработки рук во всех доступных местах, измерение температуры при входе в школу. Если позволяет размер школьного класса, то детей будут рассаживать по одному на максимальной дистанции друг от друга.

Также с 1 сентября за каждым классом закрепляется один кабинет, где ученики будут находиться весь школьный день, а учителя-предметники будут переходить из класса в класс. Исключение будет сделано для предметов, где требуется специальное оборудование - например, химии или физкультуры.

И в школах, и в ВлГУ занятия физкультурой будут по максимуму проходить на воздухе, вне помещений и спортзалов.

Некоторые школы, кстати, рассматривают возможность перевода в онлайн-формат части уроков, не требующих постоянного учительского контроля в процессе, например, ОБЖ.