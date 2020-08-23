Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 23 августа 2020: Гусь-Хрустальный по числу больных догоняет Владимир, а по распространению инфекции перегнал Москву

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"Опять двадцать пять" - так можно охарактеризовать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции во Владимирской области. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 23 августа, во Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Больше всего новых случаев заболевания уже который день выявляется в Гусь-Хрустальном районе. Всего коронавирус подтвержден в 9 муниципалитетах региона из 18. Новые случаи распределились так:

5 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

4 сл. в Меленковском районе,

4 сл. в г. Владимире,

3 сл. в Муромском районе,

3 сл. в Суздальском районе,

2 сл. в Гороховецком районе,

2 сл. в Вязниковском районе,

1 сл. в Ковровском районе,

1 сл. в г. Радужный.

Всего на 23 августа на территории Владимирской области зарегистрировано 6114 случаев заболевания: 1026 сл. в г. Владимире, 874 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 680 сл. в Петушинском районе, 575 сл. в о. Муром, 535 сл. в Ковровском районе, 464 сл. в Александровском районе, 312 сл. в Собинском районе, 308 сл. в Вязниковском районе, 294 сл. в Юрьев-Польском районе, 212 сл. в Кольчугинском районе, 174 сл. в Меленковском районе, 160 сл. в Судогодском районе, 139 сл. в Киржачском районе, 108 сл. в Суздальском районе, 82 сл. в Камешковском районе, 64 сл. в г. Радужном, 57 сл. в Селивановском районе, 50 сл. в Гороховецком районе.

Ни новых выздоровлений, ни новых случаев смерти за сутки не зафиксировано. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,03, смертность - 13,9 случая на 100 тысяч населения.

Картина распространения заболевания коронавирусом по региону выглядит несколько странной. Если высокое число зараженных в Петушинском районе и округе Муром можно объяснить тем, что эти районы граничат соответственно с Подмосковьем и Нижегородской областью, где заболеваемость высокая с самого начала эпидемии, то почему такое большое количество случаев COVID-19 выявлено в Гусь-Хрустальном районе, остается непонятным. По общему числу заболевших Гусь-Хрустальный район с населением в 39 тысяч человек догоняет областной центр, где население почти в 10 раз больше. А если посчитать относительные показатели, то во Владимире уровень заболеваемости составляет 294 человека на 100 тысяч населения, а в Гусь-Хрустальном районе - 2241 заболевший на 100 тысяч населения. Для сравнения, усредненный показатель для всей Владимирской области - 442 случая коронавируса на 100 тысяч населения. Так что в Гусь-Хрустальном районе концентрация заболевших - в пять раз больше среднего! Это, кстати, выше, чем в Москве, которая считается лидером по числу заболевших (2055 зараженный на 100 тысяч населения). Откуда в Гусь-Хрустальном такое количество больных, причем каждый день выявляется больше новых случаев, чем в других муниципальных образованиях, непонятно.

Если взять остальные районы-лидеры, то в Петушинском районе, при 680 случаях и населении в 63000 человек заболеваемость 1079 на 100 тысяч населения, в округе Муром (575 случаев и 115 тысяч жителей) - 500 случаев на 100 тысяч населения. Это тоже больше, чем в среднем по области, но разница уже не такая существенная.