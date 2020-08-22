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Многодетная мама из Коврова среди первых красавиц России

Принять участие в конкурсе красоты ее уговорила дочка
Ирина МальцеваИринаМальцева
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Фото из архива героя публикации.

Фото из архива героя публикации.

Наталья Юдина, представлявшая Владимирскую область от модельного агентства Viktory, завоевала сразу две награды одного из крупнейших российских конкурсов красоты Mrs Russia World 2020, участвовать в котором могут только замужние женщины и мамы. Ковровская красавица стала второй «Вице-Миссис Россия Классик» и получила специальный титул «Миссис Отзывчивость». За корону боролись 46 красавиц из разных уголков страны и разного возраста – от 22 до 51 года. Но победительница признается: в Москве все участницы быстро почувствовали себя одной семье.

- Казалось, мы давно знаем друг друга, переписывались в чате еще до того, как в середине августа приехали в столицу. За кулисами танцевали, пели, смеялись, потом смотрим – ой, наш выход, побежали, - вспоминает многодетная мама.

Наталья, инженер по образованию, никогда не интересовалась конкурсами красоты и много времени уделяла своей семье – мужу, двум дочкам – им сейчас 21 год и шестнадцать лет, и шестилетнему сыну. Именно дочка уговорила ее минувшей зимой принять участие в местном конкурсе «Миссис Владимирская земля».

- Я дочку раньше привела в модельную школу в Коврове, и она меня убедила попробовать: «Мама, ты меня везде водила, уговаривал пробовать, теперь ты иди». Для меня это был большой стресс. Я очень скромная, а тут первый раз оказалась на сцене, тряслись руки и ноги, - рассказывает Наталья.

Ковровская красавица стала второй «Вице-Миссис Россия Классик» и получила специальный титул «Миссис Отзывчивость». Архив героя публикации.

Ковровская красавица стала второй «Вице-Миссис Россия Классик» и получила специальный титул «Миссис Отзывчивость». Архив героя публикации.

Но волнение не помешало одержать победу и получить приглашение уже на всероссийский конкурс. Родные поддержали ее, хотя муж, когда сидел с ней в очереди на кастинг, убеждал уйти: говорил, что для него любимая и так самая лучшая жена и мама. Но Наталья не смогла уйти: обещала детям попробовать, и сейчас не жалеет о своем выборе.

- Я переборола свой страх и сейчас как будто расправила плечи, поверила в свои силы. Раньше я переживала, что мне уже пятый десяток, сорок один год, и сын, когда вырастет, будет стесняться мамы на пенсии. А сейчас наоборот – я чувствую себя моложе, хочу быть активной. И муж мной очень гордился после победы. Я бы всем советовала не упускать шанс, если он появляется, не бояться нового опыта.

Самым сложным при подготовке к всероссийскому конкурсу оказался поиск народного костюма для творческого номера, который пришлось заказывать у дизайнера в Москве. А специально худеть для конкурса многодетной маме не пришлось.

- Я никогда не сидела на диетах и спортом начала заниматься только после рождения сына, - делится она. - Выбрала штангу, потому что в основном все спортивные занятия направлены на то, чтобы сбросить вес, а мне скорее наоборот надо было. И дочка помогла мне подобрать силовые тренировки для поддержания тонуса, для здоровья. Выбрать творческий номер тоже оказалось несложно. Я не пою, не танцую, оставались только стихи. Я нашла стихотворение про детей, которое мне откликнулось, как маме. И мы сделали ролик с фотографиями, где я с детьми в поле. Многие на конкурсе даже не верили, что это мои дети, говорили: «Вы как сестры!»

Наталья - мать троих детей. У нее две дочери и один сын. А еще любящий муж. Фото из архива героя публикации.

Наталья - мать троих детей. У нее две дочери и один сын. А еще любящий муж. Фото из архива героя публикации.

Вообще подготовка потребовала не только дополнительных трат на фотосессию или дизайнерские украшения, но и времени, которое многодетной маме найти не просто.

- Но я об этом не жалею – это очень интересный опыт. А времени и так всегда не хватает, учишься распределять дела. Немного, конечно, помогла пандемия: кружки отменились, на которые я вожу сынишку, - с улыбкой признается победительница.

Теперь Наталья Юдиной предстоит участие в международном конкурсе, который должен пройти в Болгарии. Правда, из-за пандемии его дата пока неизвестна, но ковровская мама, вошедшая в тройку главных красавиц страны, планирует принять в нем участие.

- Надо использовать все возможности, - уверена она.

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