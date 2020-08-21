Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 21 августа 2020: в регионе разрешили спектакли и концерты в залах

. Фото: Вероника ПАНИНА

Количество заболевших коронавирусом во Владимирской области остается стабильным уже вторую неделю. Не снижается ни число вновь выявленных случаев заболевания, ни количество активных случаев, которое составляет около 10% от всех выявленных заражений с начала эпидемии.

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 21 августа, на территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Они распределились так:

5 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

5 сл. в Муромском районе,

4 сл. в Меленковском районе,

2 сл. в Ковровском районе,

2 сл. в г. Владимире,

2 сл. в Гороховецком районе,

2 сл. в Селивановском районе,

1 сл. в Александровском районе,

1 сл. в Вязниковском районе.

Всего на 21 августа на территории Владимирской области зарегистрировано 6066 случаев заболевания: 1021 сл. в г. Владимире, 863 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 680 сл. в Петушинском районе, 568 сл. в о. Муром, 531 сл. в Ковровском районе, 462 сл. в Александровском районе, 312 сл. в Собинском районе, 306 сл. в Вязниковском районе, 293 сл. в Юрьев-Польском районе, 212 сл. в Кольчугинском районе, 167 сл. в Меленковском районе, 160 сл. в Судогодском районе, 139 сл. в Киржачском районе, 105 сл. в Суздальском районе, 81 сл. в Камешковском районе, 63 сл. в г. Радужном, 55 сл. в Селивановском районе, 48 сл. в Гороховецком районе.

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За последние сутки во Владимирской области от коронавируса выздоровели двадцать человек. Ни одной смерти не зафиксировано впервые за долгое время. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,98, количество заражений - 440 на 100 тысяч человек. Смертность от коронавируса равна 13,9 случаев на 100 тысяч населения.

Тем временем во Владимирской области снято еще одно коронавирусное ограничение. С 20 августа указом губернатора отменен запрет на проведение мероприятий в учреждениях культуры. Это означает, что разрешен показ спектаклей, концертов и шоу в залах, а не только на открытом воздухе. Причем, в отличие от спортивных соревнований, которые даже на открытом воздухе разрешено пока проводить только без зрителей, в залы зрители отныне допускаются, хотя и в ограниченном количестве. Разрешена наполняемость залов в 50-70 процентов и рассадка через одно кресло. Отмена запрета касается и детских мероприятий и спектаклей. Про масочный режим в указе губернатора ничего не говорится, но по логике, так как культурные учреждения - это помещения, то к ним правило обязательного ношения масок относится так же, как к аптекам, магазинам и троллейбусам. В музеях, кстати, маски требуют. Так что скорее всего в театральных и концертных залах зрителям придется сидеть в масках. Актеры, наверно, все-таки будут играть без них, если только это не потребуется по ходу действия - странно было бы видеть дуэль Гамлета и Лаэрта, при которой оба персонажа в медицинских масках.