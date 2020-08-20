Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 20 августа 2020 года: во Владимире отменили празднование Дня города. Но не из-за "ковид-диссидентов"

Народные гулянья в центре запрещены Фото: Ольга МАКАРОВА

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 20 августа, во Владимирской области опять наблюдается прирост случаев заражения. За последние сутки в регионе лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Больше всего в Ковровском районе - 5 случаев, и в Гусь-Хрустальном районе - 4 случая. Остальные вновь подтвержденные случаи инфицирования распределились так:

2 сл. в Муромском районе,

2 сл. в Меленковском районе,

2 сл. в Вязниковском районе,

2 сл. в г. Владимире,

2 сл. в Селивановском районе,

2 сл. в Александровском районе,

1 сл. в Гороховецком районе,

1 сл. в Петушинском районе,

1 сл. в Собинском районе,

1 сл. в Камешковском районе.

Всего по данным на 20 августа на территории Владимирской области зарегистрировано 6042 случая заболевания коронавирусом: 1019 сл. в г. Владимире, 858 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 680 сл. в Петушинском районе, 563 сл. в о. Муром, 529 сл. в Ковровском районе, 461 сл. в Александровском районе, 312 сл. в Собинском районе, 305 сл. в Вязниковском районе, 293 сл. в Юрьев-Польском районе, 212 сл. в Кольчугинском районе, 163 сл. в Меленковском районе, 160 сл. в Судогодском районе, 139 сл. в Киржачском районе, 105 сл. в Суздальском районе, 81 сл. в Камешковском районе, 63 сл. в г. Радужном, 53 сл. в Селивановском районе, 46 сл. в Гороховецком районе.

Несмотря на то, что во Владимире заболеваемость в среднем в полтора раза ниже, чем в целом по области - в областном центре зафиксирован 291 подтвержденный случай коронавируса на 100 тысяч населения, а в среднем по региону подтверждено 435 случаев коронавируса на 100 тысяч населения, именно во Владимире отказались от проведения массового народного гуляния. Речь о праздновании Дня города, которое традиционно происходит в последние выходные августа. Не помешало принять такое, возможно, не слишком популярное в народе решение даже то, что у Владимира в этом году юбилей - 1030 лет со дня основания. Многие помнят, как торжественно и пышно праздновали предыдущую круглую дату - 1020-летие, несмотря на крайне неблагоприятные условия. Это было "огненное лето-2010", по всей области горели леса и торфяники, Владимир был затянут черным дымом, а жара стояла за 30 градусов. Но праздник состоялся, именно тогда был установлен памятник основателю города князю Владимиру на смотровой площадке.

В этом году ситуация более серьезная, чем дым и жара. Сити-менеджер Андрей Шохин рассказал, что многие его уговаривали разрешить празднование Дня города - как "ковид-диссиденты", то есть люди, в принципе не верящие в существование коронавируса, так и штабы кандидатов в депутаты на приближающихся выборах в горсовет. Однако решающим аргументом стали данные главного санитарного врача области о всплеске заболеваемости - причем не коронавирусом, а ОРВИ и гриппом.

По сравнению с первой неделей августа прирост составил 12,9%, а превышение недельного эпидемиологического порога - более 20%. По мнению специалистов, в результате массовых мероприятий кривая заболеваемости могла бы поползти вверх и привести к нежелательным последствиям для тех же школ, которые через полторы недели начнут новый учебный год в долгожданном очном формате.

В итоге было решено перенести празднование Дня города на более подходящее время. Дату пока не называют даже приблизительно, она будет определена после того, как эпидемиологическая обстановка по всем параметрам нормализуется.

КСТАТИ

В остальных городах Владимирской области массовые мероприятия на открытом воздухе проводят. Например, в Суздале различные празднования и гуляния в августе - каждые выходные. В Суздальском районе зафиксировано 105 случаев заболевания, 244 случая на 100 тысяч населения.