Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 19 августа 2020: какие ограничения все еще сохраняются в регионе

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество зараженных коронавирусной инфекцией во Владимирской области с начала эпидемии превысило 6000 человек. Более 1000 случаев - в областном центре. А вот по количеству вновь выявленных заболевших лидирует Гусь-Хрустальный район.

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 19 августа, во Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 23 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Они распределились так:

4 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

4 сл. в Муромском районе,

3 сл. в Ковровском районе,

3 сл. в Меленковском районе,

3 сл. в Вязниковском районе,

2 сл. в г. Владимире,

2 сл. в Гороховецком районе,

2 сл. в Селивановском районе.

Всего по данным на 19 августа на территории Владимирской области зарегистрировано 6017 случаев заболевания коронавирусом: 1017 сл. в г. Владимире, 854 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 679 сл. в Петушинском районе, 561 сл. в о. Муром, 524 сл. в Ковровском районе, 459 сл. в Александровском районе, 311 сл. в Собинском районе, 303 сл. в Вязниковском районе, 293 сл. в Юрьев-Польском районе, 212 сл. в Кольчугинском районе, 160 сл. в Судогодском районе, 139 сл. в Киржачском районе, 161 сл. в Меленковском районе, 105 сл. в Суздальском районе, 80 сл. в Камешковском районе, 63 сл. в г. Радужном, 51 сл. в Селивановском районе, 45 сл. в Гороховецком районе.

За последние сутки в регионе вылечилось от коронавируса 13 человек, умер один пациент. Общее количество умерших от коронавируса с начала эпидемии - 191 человек. Число выздоровевших составляет 88% от всех заразившихся с начала эпидемии. За последнюю неделю процент выздоровлений несколько упал - в первые дни августа количество выздоровевших составляло более 90% от всех заразившихся.

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Зато снижается коэффициент распространения инфекции - на 19 августа он составил 1,07. Хотя это все еще больше единицы, что означает распространение, а не угасание коронавируса, но бывало и больше. Число заражени й на 100 тысяч человек составляет 436,5, смертность - 13,9 случаев на 100 тысяч населения.

При этом Владимирская область находится на третьем этапе снятия ограничений. В регионе разрешено почти все, что запрещали весной. Практически на 100 процентов решен вопрос об очном начале учебного года. Но некоторые ограничения все же сохраняются.

Во-первых, все еще в силе масочный режим. Хотя его уже почти никто не соблюдает, формально обязательное требование ношения масок в помещениях аптек, магазинов, поликлиник, в общественном транспорте все еще действует, как и штрафы за нарушение.

Во-вторых, продлен до 23 августа режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет. Они должны находиться дома или на дачах, выходить разрешается в аптеки, ближайшие магазины, поликлиники и выгуливать собаку.

В третьих, остался запрет на массовые мероприятия, кроме некоторых культурных событий на открытом воздухе. Так, до сих пор не открылись кинотеатры, запрещены концерты и спектакли в залах.

Вводятся и новые ограничения. Так, все мигранты из стран ближнего зарубежья, прибывающие во Владимирскую область на работу, в обязательном порядке будут тестироваться на COVID-19. Тесты на коронавирус будут требовать при оформлении документов, необходимых для получения патента или разрешения на работу, разрешения на временное проживание, вида на жительство и гражданства.

Кроме того, при прохождении медицинского освидетельствования иностранные граждане в обязательном порядке сдают анализы на заболевания, представляющие опасность для окружающих. В их числе – наркомания, туберкулёз, лепра, сифилис, ВИЧ, бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).