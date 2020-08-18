Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 18 августа 2020: занятия во владимирском госуниверситете начнутся в очном формате

. Фото: Вероника ПАНИНА

За последние сутки новые случаи заражения выявлены в десяти муниципальных образованиях Владимирской области из 18. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 18 августа, за сутки на территории Владимирской области лабораторно подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них:

3 сл. в г. Владимире,

3 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

3 сл. в Юрьев-Польском районе,

2 сл. в Ковровском районе,

2 сл. в Гороховецком районе,

2 сл. в Петушинском районе,

2 сл. в Муромском районе,

2 сл. в Александровском районе,

2 сл. в Кольчугинском районе,

1 сл. в Меленковском районе.

Всего по данным на 18 августа на территории Владимирской области зарегистрировано 5994 случая заболевания коронавирусом: 1015 сл. в г. Владимире, 850 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 679 сл. в Петушинском районе, 557 сл. в о. Муром, 521 сл. в Ковровском районе, 459 сл. в Александровском районе, 311 сл. в Собинском районе, 300 сл. в Вязниковском районе, 293 сл. в Юрьев-Польском районе, 212 сл. в Кольчугинском районе, 160 сл. в Судогодском районе, 139 сл. в Киржачском районе, 158 сл. в Меленковском районе, 105 сл. в Суздальском районе, 80 сл. в Камешковском районе, 63 сл. в г. Радужном, 49 сл. в Селивановском районе, 43 сл. в Гороховецком районе.

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Выздоровело за прошедшие сутки 11 человек, умерло с диагнозом "коронавирус" четверо. Всего с начала эпидемии от коронавирусной инфекции во Владимирской области скончалось 190 человек.

Коэффициент распространения инфекции составляет 1,11 - то есть один носитель вируса заражает более чем одно контактное лицо. Число заражений на 100 тысяч населения составляет 435 случаев, смерность - 13,8 умерших на 100 тысяч человек.

Тем временем получен ответ на один из самых важных вопросов для тысяч жителей региона - как будут учиться студенты владимирского государственного университета. 17 августа был издан приказ, который кого-то обрадовал, кого-то огорчил, но самое главное - внес ясность: ВлГУ начинает учебный год в очном формате! То есть и студенты, и преподаватели выйдут в аудитории. Но не одновременно.

С 1 сентября учебный год в привычном очном формате начнется для студентов очной и очно-заочной форм обучения 1 и 2 курсов (СПО, бакалавриат, специалитет, магистратура). Для остальных - студентов очной и очно-заочной форм обучения 3, 4 и 5 курсов (СПО, бакалавриат, специалитет) - учебный год начнется с 14 сентября 2020 года. Для студентов в университете будет обязателен масочный режим и соблюдение социальной дистанции. Возможно, для этого придется менять расписание, чтобы в одной аудитории находилось меньше студентов. Преподавателям на время чтения лекций маски можно будет снимать.

Масками студентов, сотрудников и преподавателей будет обеспечивать университет. В местах общего пользования будут размещены антисептики для рук. На входе преподавателям и сотрудникам будут мерить температуру. Занятия физкультурой будут проводиться максимально на открытом воздухе.

Появилась ясность и с началом учебного года в школах Владимира. Он также начнется в очном формате. Торжественные линейки пройдут только для первых и выпускных классов. Для остальных учеников школа может провести линейки по радиотрансляции, так, чтобы дети находились в своих классах.

Главное изменение - отменяется "кабинетная" система, при которой школьники среднего и старшего звена бегали из класса в класс, а сами классы были закреплены за учителями-предметниками. Теперь кабинеты будут закреплены за классами, и дети будут целый день заниматься в одном помещении, за исключением предметов, требующих специального оборудования - химии, физики, физкультуры. При входе всем ученикам будут мерять температуру. А вот ношение масок в школах обязательно только для учителей. Сидеть ли детям в масках на уроках - решают родители каждого ученика.