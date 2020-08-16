Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 16 августа 2020: стало известно, как в регионе начнется учебный год в школах

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во Владимирской области уже несколько дней наблюдается подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным регионального управления Роспотребнадзона на 16 августа, на территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Они распределились так:

4 сл. в г. Владимире,

3 сл. в Юрьев-Польском районе,

3 сл. в Александровском районе,

3 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

2 сл. в Ковровском районе,

2 сл. в Муромском районе,

2 сл. в Меленковском районе,

2 сл. в Суздальском районе,

2 сл. в г. Радужный,

2 сл. в Селивановском районе.

Новые случаи заболевания подтверждены более чем в половине всех муниципальных образований Владимирской области. Всего по данным на 16 августа на территории Владимирской области зарегистрировано 5948 случаев заболевания коронавирусом: 1009 сл. в г. Владимире, 845 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 674 сл. в Петушинском районе, 553 сл. в о. Муром, 515 сл. в Ковровском районе, 455 сл. в Александровском районе, 311 сл. в Собинском районе, 300 сл. в Вязниковском районе, 289 сл. в Юрьев-Польском районе, 209 сл. в Кольчугинском районе, 160 сл. в Судогодском районе, 139 сл. в Киржачском районе, 156 сл. в Меленковском районе, 105 сл. в Суздальском районе, 80 сл. в Камешковском районе, 62 сл. в г. Радужном, 48 сл. в Селивановском районе, 38 сл. в Гороховецком районе.

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За последние сутки во Владимирской области от коронавируса выздоровели три человека, умерло двое. Всего с начала эпидемии в регионе с диагнозом "коронавирус" скончалось 184 человека. Смертность составляет 13,3 случая на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения инфекции равен 1,1 - то есть один заболевший заражает более чем одного человека среди тех, с кем контактировал, и инфекция распространяется. Количество заражений составляет 431,5 случая на 100 тысяч человек.

Тем временем во Владимирской области предварительно определились с механизмом начала учебного года в школах. В конце прошлой недели в департаменте образования прошло совещание, посвященное готовности школ к учебному процессу. В этом году он будет иметь особенности.

Пока что, по предварительным данным, учебный год планируется начать в очном формате. Если не произойдет внезапной вспышки коронавирусной инфекции, возобновлять дистанционное обучение не планируется. Однако будут введены дополнительные санитарно-эпидемиологические требования. Все образовательные организации должны быть обеспечены дезинфицирующими средствами и обеззараживателями воздуха, в них должна проводиться термометрия всех входящих людей и дезинфекция помещений.

По данным, предоставленным директором департамента образования Ольгой Беляевой, по состоянию на 12 августа к учебному году было готово 80 процентов учреждений.

Отдельно обсудили организацию праздничных линеек 1 сентября. Было решено, что они пройдут только для первых, девятых и одиннадцатых классов, и состоятся на открытом воздухе. Ученики остальных классов просто придут в школу на первый урок, причем, возможно, в разное время. Первый урок нового учебного года будет посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Более точно о том, как будет организован учебных процесс в школах с 1 сентября станет известно после 20 августа. Именно к этой дате Минпросвещения обязало все субъекты федерации определиться с форматом обучения: очный или дистанционный. Также будет решено, будет ли сдвигаться время перемен для разных классов, так, чтобы потоки детей по минимуму пересекались в школьных коридорах. Также рассматривается вопрос организации в дистанционном формате обучения по тем предметам, которые не требуют обязательного присутствия детей в школе: например, ОБЖ и рисование.