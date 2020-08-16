В Патриаршем саду - феерия бегоний. А знаменитые качели-беседку закрепили намертво

Территорию за прудом благоустроили Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Во Владимире на третьем этапе снятия ограничений наконец разрешили прогулки в парках, скверах и лесах. В начале августа наконец-то открылся и зеленый уголок, "оазис" в центре городской застройки - Патриарший сад. В этом году жители областного центра были лишены возможности наблюдать, как меняется это растительное царство - без зрителей прошло буйное весеннее цветение яблонь и вишен, без посторонних глаз цвела сирень, пионы, зрели ягоды на кустах смородины и крыжовника... Половина лета как будто пролетела, не показавшись.

И вот наконец с августа Патриарший сад открылся и стал принимать посетителей! Пока что разрешены только индивидуальные прогулки, массовые мероприятия, экскурсии и лекции под запретом. Но и просто так погулять и посмотреть, чем же радует в этом году Патриарший сад - а он меняется каждый год - тоже интересно.

Фонтан на месте, розы тоже Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Первым делом сообщаем - фонтан работает! Он не изменился, это все та же "сухая" конструкция, то есть без чаши. Вокруг скамейки, на которых можно посидеть и на солнце, и в прохладе - в зависимости от погоды и потребностей.

Второе, что бросается в глаза - Патриарший сад в эту пору стал царством бегоний. Всех цветов, сортов и размеров, бегонии повсюду. Махровые сорта больше похожи на розы - такие огромные эффектные на них цветы. Роз, кстати, тоже много, и они вовсю цветут, хотя август вроде уже не совсем сезон.

Все еще попадаются лилии, хотя заметно, что эти королевские цветы уже закрывают сезон. А вот клумб с анютиными глазками и бархатцами практически нет.

Симпатичных уголков все больше Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Благоустроили уголок за прудом, где в прошлом году еще шли ландшафтные работы, теперь этот участок стал полноценной частью сада. И вообще появились новые элементы ландшафтного дизайна - фонари, домики, гномики... Разросся и стал интереснее "уголок сельского хозяйства" - там можно посмотреть, если кто не видел у себя в деревне, как растут тыквы, кабачки, рожь, овес и даже сорняки-васильки.

Васильки - сорняки. Но красивые. Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

К разочарованию детей и многих родителей, на детской площадке больше нет любимого аттракциона - огромные качели-беседка перестали быть качелями. Сама конструкция осталась, там по-прежнему можно посидеть, но вот дощатый помост, который так весело было раскачивать всей компанией, закреплен за столбы намертво. Причина неизвестна, вероятно, кто-то счел такие качели небезопасными.

Кто в домике живет? Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Полностью благоустроен участок, где располагаются учебные корпуса и лаборатории, там теперь уголок, напоминающий маленькие немецкие городки: ухоженные газоны, аккуратные домики, гномы на клумбах.

И, конечно, никуда не делись потрясающие виды из Патриаршего сада на окружающие пейзажи - с церквями, соборами, старыми домами.

Виды на Владимир - город контрастов Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

КОНКРЕТНО

Патриарший сад открыт для посещения с 11.00 до 19.00 ежедневно. Перерыв с 16.00 до 16.30.

Стоимость посещения: с 11.00 до 16.00 - взрослые 100 рублей, школьники, студенты, пенсионеры - 50 рублей.

После 16.30 в будни - взрослые 150 рублей, пенсионеры 100 рублей.

Выходные и праздничные дни - взрослые 150 рублей, пенсионеры и студенты до 16.00 50 рублей, после 16.30 - 100 рублей.