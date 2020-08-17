Во владимирской школе Алиса пьет чай с Чеширским котом, а директор прыгает в "классики"

Сумасшедшее чаепитие

Как правильно покрасить школьные коридоры?

- Чем-нибудь прочным и в немаркий цвет, чтобы меньше пачкалось и легче отмывалось, - скажет опытный "шкраб" (школьный работник) советской закалки. Эта традиция еще гимназических времен потом перешла в советские, а затем и в российские школы.

- Не так! - говорит директор владимирской школы №29 Екатерина Плышевская. - Там, где дети - должно быть красиво!

А родители, которые видят воплощение этой идеи, почему-то говорят: "У вас тут как в музее". Хотя руководство школы вовсе не планировало делать из здания что-то солидное и серьезное, а наоборот, хотели, чтобы детям было весело.

Коридоры 29-й школы начали преображаться год назад. Сначала на первом этаже появился "Старый Владимир". Входишь в школу - и попадаешь на старинную улицу города.

На первом этаже - пейзажи старого Владимира

- Когда мы так расписали первый этаж, нам говорили - да у вас тут дети все поцарапают, раздерут, испортят, - вспоминает директор Екатерина Плышевская. - Я тоже опасалась. Но за полгода, что дети учились в этом интерьере, пока дистанционка не началась - никто ничего не испортил. Вот до сих пор все как новое, мы даже к 1 сентября ничего не обновляли, разве что подоконники покрасили. Ну, может, внизу есть пара черточек - дети бегали, вовремя не затормозили...

Узнаваемое место выглядит ужасно романтично

Зато первый этаж стал местом постоянных фотосессий. И детям, и родителям не надоедало фотографировать друг друга и делать селфи на фоне расписанных стен, хотя видели они эту красоту каждый день. А все равно - как придут в школу, так и снимают на мобильники.

Росписи - везде, где есть место

Вторым этапом решили расписать - нет, не второй, а третий этаж.

- Там у нас музей, посвященный войне, - объясняет Екатерина Плышевская. - Отдельного помещения под школьный музей у нас нет, поэтому шкафы и витрины с экспонатами поставили прямо в рекреации. И расписали там все в соответствующей военной тематике.

Третий этаж расписан в военной тематике

Школьный музей создан на грант, который школа выиграла в конкурсе банка "Открытие". Владимир, как известно, фронт обошел стороной, военные действия у нас не велись. Поэтому музей посвящен той роли, которую город сыграл в военное время: экспонаты рассказывают о госпиталях, открытых во Владимире, о военной промышленности. А еще - об учителях, которые работали в школе с ее открытия (школа старая, существует с 1958 года) - фронтовиках, жителях блокадного Ленинграда.

В музее - истории владимирцев, Героев Советского Союза

Многие экспонаты, кстати, принесли как раз учителя - бывшие и нынешние. Это семейные реликвии, хранящиеся с военных лет. Некоторые экспонаты для музея подарили владимирские поисковики. Например, от них получены в дар саперная лопатка и даже обломок настоящего самолета.

Часть самолета, подаренная поисковиками

Одна витрина пока пустая. Дело в том, что музей создавался к 75-летию Победы в мае этого года, когда учеба уже перешла в дистанционный режим, и ученики не смогли принять участие в сборе экспонатов. Поэтому оставили место для тех предметов, которые принесут школьники - во многих семьях хранятся военные реликвии.

Военная тема

А до второго этажа очередь дошла только летом - когда начали ремонтировать школу к учебному году. На втором этаже учатся начальные классы, поэтому он превратился... в сказку.

- Хотелось создать настроение, - объясняет директор школы.

Коридор для начальных классов - как игровая комната

За пару месяцев вместо скучных школьных стен появился сказочный мир "Алисы в стране чудес". Тему выбрали художники, авторы росписи - Евгений Комзев и его жена Наталья. Первый и третий этаж Евгений расписывал с братом, а за сказочную "Алису" взялся с женой. Почему Алиса и Чеширский кот?

Алиса и Чеширский кот

- Не знаю, он художник, он так видит, - смеется Екатерина Плышевская.

Путь в сказку "Алиса в стране чудес"

На втором этаже появилась не просто настенная роспись со сценами чаепития героев Льюиса Кэррола. Весь этаж - законченная композиция, включающая и пол, и потолок, и "Сундук желаний". Это такой артефакт, куда младшеклассники могут кидать записочки со своими пожеланиями, и они могут исполниться!

Сундук желаний

- Нет, если кто-то миллион долларов попросит, мы, конечно, не сделаем, но какие-то небольшие желания стараемся исполнить, - объясняет Екатерина Плышевская.

На полу, в начале и конце - классики. Те самые, из советского детства, в которые прыгали все девчонки во дворах.

- А ничего, что дети будут носиться и прыгать на переменах с такими рисунками? - спрашиваю директора.

- А чем они мне помешают? Одни классики начинаются прямо у кабинета директора, так я сама в них прыгаю. Выхожу попрыгаю, и захожу тоже. Но дети, думаю, поинтереснее игры придумают, у нас, взрослых, фантазия кончилась.

Как удержаться и не попрыгать в такие "классики"

Неизвестно, случайно так получилось или художники ставили себе такую цель сознательно, но все три этажа расписаны в точном соответствии с рекомендациями детских психологов. У специалистов по возрастной психологии вызывает ужас современная тенденция раскрашивать детские площадки и разрисовывать стены детсадов яркими кислотными цветами и рисовать контрастных мультяшных героев. Детской психике вредны контрастные сочетания, цвета по-разному влияют на мозг: красный говорит "бегай", зеленый - "успокойся". А ребенок в итоге раздражается и плачет.

Школа №29 расписана так, чтобы радовать и создавать психологический комфорт. Первый и третий этаж - в технике "Гризайль", это использование одного цвета разных тонов. В данном случае - бежевых и коричневых.

Техника росписи называется "Гризайль"

Второй этаж, предназначенный для младших школьников, более яркий, но картинки написаны тонко, с деталями, в стиле книжных иллюстраций. Их хочется разглядывать снова и снова, они не надоедают, не раздражают.

Всего в двух зданиях школы №29 учится больше 800 детей, из них в основном, том, где расписаны три этажа - около 500 учеников. Ни одного недовольного школьной росписью ни среди детей, ни среди родителей пока не было. Наоборот, все в восторге. И это они еще не видели второго этажа! 1 сентября "началку" ждет волшебный сюрприз.