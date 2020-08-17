Врачебный дефицит: во Владимирской области не хватает половины медиков

Штат медработников в регионе укомплектован примерно на 60% Фото: Артем КИЛЬКИН

Во Владимирской области возвращаются к строительству не только ФАПов, но и больниц. Начата реконструкция терапевтического корпуса в Коврове, которую должны закончить в следующем году, в планах – строительство инфекционного корпуса у областной детской больницы, возведение пристройки к больнице в Юрьев-Польском, переоснащение областного онкодиспансера, закупка нового медоборудования. Также в этом году строят вертолетную площадку у Областной клинической больницы, а в следующем собираются сделать ее у ОДКБ в Добром. Но новые больницы и техника не решат главной проблемы: в регионе катастрофически не хватает врачей и медсестер. Сейчас в области трудится чуть меньше одиннадцати тысяч медиков – это примерно 60% от необходимого количества специалистов. Дефицит врачей, фельдшеров и медсестер в регионе наблюдается давно, но в пандемию он только вырос. Причем специалисты уходят не только из поликлиник но и из больниц, чего раньше не наблюдалось. В департаменте здравоохранения региона отмечают: с начала года в области уволилось 117 врачей и 287 специалистов из среднего медицинского персонала. Никогда раньше такого оттока медицинских кадров в регионе не наблюдалось. Подкосил медиков и коронавирус: 226 человек уже выздоровели, 150 еще болеет, а пять медиков умерли от него.

Впрочем, медицинские чиновники надеются, что часть ушедших медиков вернутся к работе через несколько месяцев: большинство из них были глубоко пенсионного возраста, поэтому с началом пандемии ушли на самоизоляцию, а тои просто на давно заработанную пенсию. Кроме того, в регион продолжают привлекать молодые кадры. За этот год в область приехали 147 врачей и 337 медсестер и фельдшеров. Привлекать медиков во Владимирскую область стараются медицинской ипотекой – за все время ее взяли 413 человек, а в этом году – уже сорок. Кроме того, в регионе, начали действовать новые меры поддержки: врачи, решившие переехать в города региона, где живет более пятидесяти тысяч человек, получат по два миллиона «подъемных». За эти деньги они будут обязаны отработать в регионе по десять лет, а потом, как надеются чиновники .привыкнут и не захотят уезжать. Пока такие контракты подписали четырнадцать врачей, а планируется, что их будет сорок.

Пополнять медицинские кадры будут и молодые кадры: департамент здравоохранения в этом году выдал восемьдесят направлений в ординатуру и 400 целевых направлений, по которым студенты смогут выучиться на врачей, а потом будут обязаны вернуться в родной регион.