Стала известна программа "Музыкальной экспедиции" во Владимирской области

Фото из группы "Музыкальной экспедиции" в соцсетях Фото: Соцсети

Главное культурное событие лета - "Музыкальная экспедиция" - все-таки состоится! Об этом сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.

Традиционно "Музыкальная экспедиция" - серия концертов "бродячих музыкантов", когда знаменитые в России и в мире исполнители выступают с бесплатными концертами в самых неожиданных местах - проходила во Владимирской области в конце мая-начале июня. Впервые фестиваль классической музыки в таком "путешествующем" формате прошел в 2014 году, и с тех пор каждый год он становился все больше, ярче, разнообразнее. Всемирно известные музыканты выступали в усадьбе Храповицкого, в Свято-Введенском островном монастыре, цехах завода в Гусь-Хрустальном, усадьбе Танеева, на Боголюбовском лугу... Нечто вроде "филиалов" фестиваля открывалось в Санкт-Петербурге, Рязани, Касимове, Вологодской области, Карелии.

Фото из группы "Музыкальной экспедиции" в соцсетях Фото: соцсети

В этом году в положенное время "Музыкальная экспедиция" не состоялась: в июне был как раз самый жесткий период ограничительных мер, связанных с коронавирусом, все массовые мероприятия и культурные зрелища были под запретом. Однако теперь, когда Владимирская область перешла к третьему этапу снятия ограничений и массовые мероприятия на открытом воздухе разрешены, "Музыкальная экспедиция" возвращается!

Фото из группы "Музыкальной экспедиции" в соцсетях Фото: Соцсети

В связи с коронавирусом в систему проведения фестиваля внесены изменения - количество зрителей на всех площадках ограничено. Поэтому на "Музыкальную экспедицию" будут продавать билеты. В отличие от прошлых лет, на этот раз посещение концертов будет платным - только так можно регулировать количество зрителей, ограничения по числу участников мероприятий - требование Роспотребнадзора. В продаже они появятся уже сегодня-завтра, купить билет можно будет в кассе Центра классической музыки. Там же можно приобрести трансфер к месту проведения очередного мероприятия фестиваля.

Фото из группы "Музыкальной экспедиции" в соцсетях Фото: Соцсети

И, наконец, самое интересное. О том, что "Музыкальная экспедиция" состоится и пройдет в августе, было известно давно. Но вот программа и места проведения концертов держались в секрете до последнего момента. Только 11 августа вечером программа наконец была обнародована. Вот какие музыкальные события ждут всех гостей фестиваля.

Открытие фестиваля - 21 августа, 18.00. Патриарший сад. Выступают Борис Андрианов (виолончель), Мариам Мерабова (вокал), Вадим Эйленкриг и EILENKRIG CREW. Стоимость билетов 100-200 рублей.

22 августа, 17.00. Дюкинские карьеры. Выступают Владимирский губернаторский симфонический оркестр (дирижер Артем Маркин), Елена Ревич (скрипка), Дмитрий Илларионов (гитара), Николай Сивчук (баян), Борис Андрианов (виолончель), Анна Кошкина (виолончель). Цена билета 50-100 рублей. Трансфер в 14.30 и 15.00 от Театральной площади.

23 августа, 17.00. Юрьев-Польский, музейный комплекс. Выступают Елена Ревич (скрипка), Дмитрий Илларионов (гитара), Николай Сивчук (баян), Борис Андрианов (виолончель), Анна Кошкина (виолончель), Полина Стембольская (вокал). Цена билета 50-100 рублей. Трансфер от Театральной площади в 15.00.

25 августа, 18.00. Гороховец, дом купца Ершова. Выступают Максим Рубцов (флейта), Никита Борисоглебский (скрипка), Борис Андрианов (виолончель), Софья Кипрская (арфа), Петр Лаул (фортепиано). Цена билета 50-100 рублей. Трансфер в 14.00 от Театральной площади.

26 августа, 18.00. Петушинский район, научный центр "Генериум". Выступают Максим Рубцов (флейта), Никита Борисоглебский (скрипка), Борис Андрианов (виолончель), Софья Кипрская (арфа), Петр Лаул (фортепиано). Цена билета 50-100 рублей. Трансфер в 15.00 от Театральной площади.

КОНКРЕТНО

Билеты на концерты и трансфер можно приобрести в кассе Центра по адресу: ул. Б.Московская, д. 28. Время работы с 10.00 до 19.00 ежедневно, перерыв с 14.00 до 15.00. Телефон 8(4922)32-27-71