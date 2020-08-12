Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 12 августа 2020: больше всего новых случаев в Муромском и Ковровском районах

Больше всего новых случаев в Муроме Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Ситуация с новыми подтвержденными случаями заражения коронавирусом во Владимирской области остается стабильной. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 12 августа, во Владимирской области за сутки лабораторно подтвержден 21 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Больше всего новых случаев заражения в Муромском районе - 4 подтвержденных положительных теста на COVID-19, и столько же в Ковровском районе. Остальные новые случаи заболевания распределились так:

3 сл. в Александровском районе,

3 сл. в г. Владимире,

2 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

2 сл. в Киржачском районе,

2 сл. в Меленковском районе,

1 сл. в Селивановском районе.

Всего во Владимирской области по данным на 12 августа зарегистрировано 5856 случаев заболевания: 993 сл. в г. Владимире, 842 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 665 сл. в Петушинском районе, 542 сл. в о. Муром, 504 сл. в Ковровском районе, 450 сл. в Александровском районе, 310 сл. в Собинском районе, 294 сл. в Вязниковском районе, 280 сл. в Юрьев-Польском районе, 209 сл. в Кольчугинском районе, 160 сл. в Судогодском районе, 139 сл. в Киржачском районе, 151 сл. в Меленковском районе, 98 сл. в Суздальском районе, 79 сл. в Камешковском районе, 60 сл. в г. Радужном районе, 43 сл. в Селивановском районе, 37 сл. в Гороховецком районе.

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По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки во Владимирской области умерло от коронавируса 4 человека. Выздоровело 9 человек. Всего с начала эпидемии в регионе выздоровели от коронавируса 5237 больных, умерли 172 человека. Смертность от коронавирусной инфекции во Владимирской области составляет 12,5 человек на 100 тысяч населения. А количество заражений - 425 случаев на 100 тысяч населения. Заражаемость во Владимирской области ниже, чем в соседних регионах - Ярославской, Рязанской и Ивановской. А вот смертность существенно выше - в Ярославской области она составляет 2,5 человека на 100 тысяч населения, в Рязанской - 3 случая на 100 тысяч человек, в Ивановской - 10,6 смертей на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения инфекции - то есть число контактов, которые заразил носитель вируса до своей изоляции - составляет 0,94. При коэффициенте меньше единицы эпидемия идет на спад.