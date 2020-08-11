Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 11 августа 2020: новые случаи выявлены в 9 районах и в областном центре

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 11 августа, за сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Новые случаи заражения коронавирусом выявлены только в половине муниципальных образований области:

3 сл. в Муромском районе,

3 сл. в Александровском районе,

3 сл. в Ковровском районе,

2 сл. в г. Владимире,

2 сл. в Юрьев-Польском районе,

2 сл. в Вязниковском районе,

2 сл. в Селивановском районе,

1 сл. в Судогодском районе,

1 сл. в Суздальском районе,

1 сл. в Петушинском районе.

Впрочем, общее количество новых заражений таково, что говорить о концентрации инфицированных в каком-либо районе, как это было, когда на карантин закрывали Петушинский район и часть Кольчугинского и Гусь-Хрустального, не приходится. Во всех районах, где получены подтвержденные положительные анализы на коронавирус, они единичные.

Всего по данным на 11 августа на территории Владимирской области зарегистрировано 5835 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 990 сл. в г. Владимире, 840 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 665 сл. в Петушинском районе, 538 сл. в о. Муром, 500 сл. в Ковровском районе, 447 сл. в Александровском районе, 310 сл. в Собинском районе, 294 сл. в Вязниковском районе, 280 сл. в Юрьев-Польском районе, 209 сл. в Кольчугинском районе, 160 сл. в Судогодском районе, 137 сл. в Киржачском районе, 149 сл. в Меленковском районе, 98 сл. в Суздальском районе, 79 сл. в Камешковском районе, 60 сл. в г. Радужном, 42 сл. в Селивановском районе, 37 сл. в Гороховецком районе.

Тем временем Владимирская область возвращается к нормальному режиму оказания плановой медицинской помощи. Так, пациенты, перенесшие инфаркт миокарда, инсульт и операции на сердце, смогут в течение года получать бесплатные лекарства и при лечении на дому. Раньше пациенты после инсультов и операций на сердце обеспечивались бесплатными лекарствами только в период нахождения в стационаре, а после инфарктов получали бесплатные лекарства только полгода. На лекарства для сердечников из федерального бюджета выделено 144,2 млн рублей.

Начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности департамента здравоохранения области Ирина Калашникова пояснила: «Сейчас во Владимирской области зарегистрировано 1215 пациентов, перенесших инфаркт миокарда, инсульт и операции на сердце, которые нуждаются в льготном лекарственном обеспечении. На сегодняшний день уже выписано 905 льготных рецептов на 830 тысяч рублей».

Также 204,3 млн рублей выделены на ремонт и оснащение регионального сосудистого центра Областной клинической больницы.