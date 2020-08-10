Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 10 августа 2020: заболеваемость упала до уровня середины апреля

Масочный режим по-прежнему обязателен Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Владимирская область, похоже, прошла то самое пресловутое "плато" по заболеваемости, эпидемия постепенно угасает. По количеству новых случаев заражения первая неделя августа 2020 года напоминает ситуацию в середине апреля, когда только начиналась вспышка COVID-19 и до пиковых значений было еще далеко.

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 10 августа, за сутки во Владимирской области лабораторно подтвержден 21 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией:

5 сл. в Муромском районе,

4 сл. в Александровском районе,

3 сл. в г. Владимире,

3 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 3 сл. в Кольчугинском районе,

2 сл. в Ковровском районе,

1 сл. в Меленковском районе.

Всего на 10 августа на территории Владимирской области зарегистрировано 5815 случаев заболевания: 988 сл. в г. Владимире, 840 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 664 сл. в Петушинском районе, 535 сл. о. Муром районе, 497 сл. в Ковровском районе, 444 сл. в Александровском районе, 310 сл. в Собинском районе, 292 сл. в Вязниковском районе, 278 сл. в Юрьев-Польском районе, 209 сл. в Кольчугинском районе, 159 сл. в Судогодском районе, 137 сл. в Киржачском районе, 149 сл. в Меленковском районе, 97 сл. в Суздальском районе, 79 сл. в Камешковском районе, 60 сл. в г. Радужном районе, 40 сл. в Селивановском районе, 37 сл. в Гороховецком районе.

Если не учитывать общее число заболевших, которое считается "нарастающим итогом" (на самом деле около 90% тех зараженных, кто попал в статистику, уже выздоровели, и около 2% умерли, так что реально болеющих мало), то ситуация очень напоминает середину апреля. 9 апреля было 24 новых случая за сутки, 12 апреля - 23 случая, 21 апреля - 21 случай, как сегодня. А после этого, с 23 апреля, начался резкий подъем заболеваемости, и к маю суточное число зараженных составляло 50-70 человек.

Если считать по математической модели, что сейчас мы идем по графику зараженности в обратную сторону, то уже к концу этой недели суточное число выявленных заражений должно опуститься ниже 20, а к сентябрю мы выйдем на ситуацию, подобную мартовской - то есть единичные случаи заражения, в основном завозные. И тогда есть надежда на нормальное начало учебного года. Если, конечно, жители Владимирской области не расслабятся и продолжат соблюдать оставшиеся ограничения, в частности, масочный режим.