Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 9 августа 2020: куда туристам съездить на выходные, чтобы не попасть в ограничения

Настало время посмотреть красоты центральной России Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

На уходящей неделе Владимирская область наконец вступила в третий этап снятия ограничений по коронавирусу. В самый первый указ губернатора, от 17 марта, устанавливающий режим повышенной готовности на территории региона, внесены изменения, отменяющие большую часть "коронавирусных" ограничений, а указ от 12 мая «О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей» признан утратившим силу.

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 9 августа, во Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:

5 сл. в Муромском районе,

4 сл. в г. Владимире,

3 сл. в Ковровском районе,

3 сл. в Александровском районе,

2 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

2 сл. в Кольчугинском районе,

1 сл. в Юрьев-Польском районе,

1 сл. в Петушинском районе,

1 сл. в Вязниковском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5794 случая заболевания: 985 сл. в г. Владимире, 837 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 664 сл. в Петушинском районе, 530 сл. в о. Муром, 495 сл. в Ковровском районе, 440 сл. в Александровском районе, 310 сл. в Собинском районе, 292 сл. в Вязниковском районе, 278 сл. в Юрьев-Польском районе, 206 сл. в Кольчугинском районе, 159 сл. в Судогодском районе, 137 сл. в Киржачском районе, 148 сл. в Меленковском районе, 97 сл. в Суздальском районе, 79 сл. в Камешковском районе, 60 сл. в г. Радужном районе, 40 сл. в Селивановском районе, 37 сл. в Гороховецком районе.

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Из соседних с нами регионов на третьем этапе снятия ограничений находятся также Московская и Рязанская области. Там решение о переходе к третьему этапу было принято еще в середине июля. Нижегородская, Костромская и Ивановская области до сих пор находятся на первом этапе, Ярославская область - на втором.

Это в общем-то отражает реальную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Если посмотреть на общие данные по ситуации с коронавирусом во Владимирской и соседних областях, картина получается такая.

Коэффициент распространения заражений (означает, сколько в среднем человек заражает один носитель коронавируса, прежде чем отправится в больницу или на самоизоляцию):

Владимирская область - 0,92

Ярославская область - 1

Ивановская область - 1,05

Рязанская область - 0,92

Нижегородская область - 0,77.

Число заражений на 1000 человек:

Владимирская область - 418

Ярославская область - 501

Ивановская область - 653

Рязанская область - 581

Нижегородская область - 766.

Смертность от коронавируса на 100 тыс. человек:

Владимирская область - 11,7

Ярославская область - 2,4

Ивановская область - 10,5

Рязанская область - 3

Нижегородская область - 12,5.

А теперь посмотрим на ситуацию с точки зрения регионального и межобластного туризма. Отпускной сезон в разгаре, а туры за границу нам вряд ли светят. Пока что открыта только Турция, и то с ограничениями. А после возвращения из нее придется или сдавать анализ на коронавирус и сидеть в самоизоляции до получения результата (хорошо, если он будет отрицательным), или уходить на карантин на 14 дней. Что остается? Ездить по округе и знакомиться наконец с родным краем. Но тут главное - помнить, что многие ограничения еще сохраняются. Итак, что же разрешено и запрещено?

В музеи Владимирской и соседних областей пускают только в масках Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Владимирская область.

Разрешено останавливаться в гостиницах, апарт-отелях и на турбазах. Разрешено пользование бассейнами. Открыты музеи, однако существуют ограничения по количеству посетителей, при посещении обязателен масочный режим. Разрешены культурные мероприятия на открытом воздухе, например, фестивали. До сих пор под запретом массовые мероприятия.

Ярославская область.

Размещение в гостиницах разрешено только для командированных. Музеи работают, достопримечательности открыты. При посещении музеев обязателен масочный режим.

Рязанская область.

Ограничений практически нет. Работают музеи, разрешено размещение в гостиницах и на турбазах. Работают аквапарки.

Костромская область.

Размещение в гостиницах разрешено только для командированных. Музеи работают с ограничениями, при посещении обязателен масочный режим.

Ивановская область.

Въезд разрешен только при предъявлении справки об отрицательном анализе на коронавирус (кроме командированных и осуществляющих деловые поездки). Размещение в гостиницах - только для местных. Прибытие организованных групп туристов, в том числе с круизных теплоходов, запрещено. В общем, Ивановскую область на ближайшее время из туристических планов лучше вычеркнуть.