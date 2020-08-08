Владимирцам вернули излюбленное место для купания - озеро Запольское

На озере появились деревянные пирсы Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Во Владимирской области с большим опозданием - фактически на два месяца - все-таки открыли купальный сезон. Купаться жителям региона разрешили с понедельника, 3 августа. Многие, конечно, ездили и ходили на пляжи и до того, нарушая запреты Роспотребнадзора (когда это в жару наш народ можно было остановить от купания хоть какими запретами?). Но в ближайшие выходные наконец-то можно будет купаться и легально.

И тут самое время вспомнить, что к дефицитным местам отдыха у воды с этого года добавилось еще одно - новое, которое "хорошо забытое старое". Это озеро Запольское в Камешковском районе, около деревни Дворики.

Когда-то это озеро было одним из любимых мест отдыха жителей Владимира, Коврова и Камешково, а также всех окрестных поселков. Оно имеет хорошую транспортную доступность, оно большое, места всем хватит, окрестности - красивые сосновые леса, заходы в воду плавные и песчаные, что важно для семей с детьми.

Озеро Запольское - одно из самых красивых и доступных мест для купания Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Все эти достоинства озера в свое время оценила и "Росмолодежь", которая с 2015 года, при губернаторе Светлане Орловой, стала проводить на Запольском молодежные форумы "Территория смыслов". Четыре года подряд молодые активисты обустраивались на берегах озера с июня по август: разбивали палаточный лагерь, установили шлагбаумы и охрану, проводили мероприятия. В первый, 2015-й, год владимирцы и ковровчане еще возмущались - а нам-то как купаться? Власти обещали обустроить для купания противоположный, не занятый молодежным лагерем берег озера, но так никто ничего и не сделал. И владимирцы смирились.

В прошлом году "Территория смыслов" на Запольской не состоялась. Не хватило энергии экс-губернатор Орловой, чтобы ее к нам "заманить". Но шлагбаумы и запреты оставались все лето - на берегу планировался то военно-патриотический лагерь, то еще что-то.

В этом году коронавирус поставил крест на всех планах чего-то организованного, и озеро Запольское вернулось в свое естественное состояние - народного достояния, общедоступного озера. Шлагбаума больше нет, купаться можно всем. Что же представляет из себя Запольское после "Территории смыслов"?

Во-первых, молодежный лагерь оставил после себя отличную асфальтовую дорогу от трассы М-7 и почти до самого озера (раньше там была грунтовка, на которой после дождя разве что джипы не застревали). Во-вторых, асфальтированные вертолетные площадки, которые отдыхающие быстро приспособили под парковки. В-третьих, длинный, километровый дощатый настил - когда-то он работал "тротуаром" в палаточном лагере, а теперь оказался как нельзя более кстати для прогулок вдоль озера. Кроме того, этот настил стал преградой для автомобилей - из-за него невозможно проехать вплотную к основному пляжу, машину приходится оставлять на приличном расстоянии от берега. Для каждого отдельного автовладельца это, может, и минус - приходится парковаться метрах в 100 от озера и со всем пляжным снаряжением идти пешком, но для комфорта отдыхающих в целом - несомненный плюс. Так как берег не заставлен машинами, места, чтобы расположиться и даже поиграть в бадминтон, хватает всем.

Помосты на берегу отдыха уже разбирают на растопку Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Основной пляж, в центре озера, расширили и облагородили, теперь это длинный пологий песчаный откос. Там и в воду заходить удобно, и детям это одна огромная "песочница".

Для любителей более экстремальных спусков в воду есть несколько причалов с лесенками. Для чего их использовали молодые активисты - участники "Территории смыслов" - неизвестно, сейчас с этих причалов ныряют опытные пловцы.

С пирсов можно нырять, для выхода из воды есть лесеники Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

А вот ближний к началу озера так называемый "детский пляж" (когда-то там купались пионеры из ныне исчезнувших лагерей) перешел в дикое состояние. Травой и кустами зарос не только берег, но и спуск в воду. Зато там можно проехать на машине прямо к берегу, поэтому эта часть озера пользуется популярностью у компаний, приехавших на шашлыки.

"Детский пляж" совсем зарос Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

А вот чего на Запольском нет - это туалетов. Переодевалок нет тоже, но это не большая проблема. А вот из-за отсутствия туалетов в отхожие места понемногу превращаются кусты и ближайший лес. Кстати, нет и мусорных контейнеров. А поскольку почти все владимирские отдыхающие не имеют привычки увозить мусор с собой (хотя, казалось бы, чего проще - загрузил в пакет и кинул в багажник, все же на машинах), озеро Запольское понемногу из "Территории смыслов" превращается в "Территорию свалок".