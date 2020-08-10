Менее четверти владимирцев выбирает ЗОЖ

. Фото: Валерия Рудометова

Любите полезный сельдерей и долгие пешие прогулки или выбираете сочную котлету и шоколадку с сериалом? Если последнее – поздравляем, вы в большинстве! Если верить статистике, меньше пятой части владимирцев ведет здоровый образ жизни – 16,9%. Причем если по всей стране сторонников ЗОЖ половина, то для ЦФО это неплохой показатель – Владимирская область занимает четвертое место по числу сторонников ЗОЖа после Воронежской (24,2%), Рязанской (18,8%) и Ивановской (17%) областей. А больше всего приверженцев здорового образа жизни по стране в Ингушетии (48,8%) и Крыму (29,2%). Оказывается, в нашем регионе немало любителей активностей и спорта. Среди субъектов ЦФО Владимирская область на третьем месте по числу жителей от 3 до 79 лет, активно занимающихся физкультурой. У нас таких 27,7% - это почетное третье место. «Золото» у Тверской области – там таких 28,9%, а «серебро» - у Москвы с 27,8%.

Как сообщили во Владимирстате, по прогнозам в этом году число владимирцев, ведущих здоровый образ жизни, вырастет до 18,5%, а к следующему году – до 20,1%. Кстати, можете уверенно считать себя ЗОЖником, если вы не курите, умеренно употребляете соль, ежедневно едите овощи и фрукты – не менее 400 грамм, регулярно занимаетесь физкультурой – не мене 150 минут умеренной нагрузки в неделю или 75 минут интенсивной. Алкоголь допускается, но в ограниченном количестве – не более 168 грамм чистого этанола в неделю для мужчин и не более 84 грамм для женщин.

Изменение образа жизни и правильное питание помогают горожанам справиться с болезнями. Например, заболеваниями желудочно-кишечного тракта в 2013 году страдали более 30% жителей, а в 2018 – около десяти процентов. Но еще примерно треть владимирцев (28%) страдает повышенным давлением, семь из ста человек мучаются с сахарным диабетом, а 6% жалуются на высокий холестерин. Есть куда стремиться владимирцам и в плане продолжительности Продолжительность жизни во Владимирской области тоже пока оставляет желать лучшего. Она составляет 58,6 лет - это восьмое место в ЦФО. Дольше живут жители Москвы, Московской, Калужской, Костромской, Ярославской, Курской и Тульской областей.