Жительница Владимира стала абсолютной чемпионкой Европы в соревнованиях по бодибилдингу

. Фото: Из личного архива

В конце июня прошел финал первого Европейского онлайн-чемпионата IFBB. По итогам соревнований абсолютной чемпионкой в номинации бодифитнес стала представительница Владимира Надежда Афанасьева.

Судьи из 14 разных стран оценивали спортивное телосложение, пропорциональность атлетического развития, артистизм и грацию. Чемпионат шел в прямом эфире, поэтому трансляцию посмотрели тысячи болельщиков.

«Не в пирогах счастье»

Студентка, тренер и просто красавица — все это про Надежду Афанасьеву. Шесть лет назад хрупкая девушка решила записаться в тренажерный зал. Сначала занималась в свое удовольствие, а потом стала тренером одного из фитнес-клубов города.

Надежда работает тренером в фитнес-клубе Фото: Из личного архива

В какой-то момент Надежда решила бросить вызов самой себе и посмотреть, сможет ли она набрать форму для участия в соревнованиях. И ей это удалось. Помогло невероятное желание, упорство и поддержка близких.

- Единственное, от чего пришлось отказаться, от некоторой еды — жареного, сладкого. Но, как говорится, не в пирогах счастье. Хотя изредка я даю слабину и позволяю себе вкусненькое, - рассказывает Надежда.

Кстати, бытует мнение, что бодибилдинг не подходит для женщин. Мол, это не красиво и не женственно. Да и мужчины будут обходить стороной. Но Надежда, слыша подобное, лишь улыбается.

- Каждый имеет право на свое мнение. Я считаю, что бодипозитив (общественное движение, выступающее за право комфортно ощущать себя в своём теле при любом внешнем виде — Авт.) должен касаться не только полных людей, а людей в целом. Если кто-то вне зависимости от пола хочет выглядеть каким-либо образом, это его личное дело, - подчеркнула Надежда. Для меня бодибилдинг — это красиво. Я никому свое мнение не навязываю и ни с кем не спорю.

Ходила по опустевшим улицам

Грянула пандемия, и все запланированные соревнования сорвались. А некоторые перешли в онлайн-формат. Спортсменам пришлось тренироваться дома.

Девушка стала победительницей в номинации бодифитнес Фото: Из личного архива

- Все мы когда-то, еще до зала, начинали заниматься дома. Но уже отвыкли, ведь годами тренировались с помощью тренажеров. Пришлось вспомнить былые времена, - смеется Надежда. - В любом случае, самые эффективные упражнения — базовые. Турник, штанга, гантели и резинки были у меня дома, остальное зависело только от энтузиазма. И это был очень интересный опыт.

Девушка вспоминает, как готовясь к соревнованиям, много ходила и бегала по опустевшим улицам, проводила на свежем воздухе кардиотренировки. Занятия не прошли даром. К первым онлайн-соревнованиям Надежда была во всеоружии.

Каждый участник должен был снять видео позирования и отправить организаторам, которые монтировали все ролики в один. Таким образом они выстраивали линейку участников как на сцене.

В бодибилдинге свои идеалы красоты — должна быть развитая спина, узкая талия, четкий рельеф и умеренная мышечность.

- Когда я узнала, что стала лучшей, то кричала и прыгала от радости. Я просто не могла в это поверить. Переводчик задавал мне вопросы, а я даже не могла ничего внятного сформулировать — в таком шоковом состоянии находилась, - вспоминает Надежда Афанасьева. - Но, конечно, это невероятное счастье.

Сейчас девушка вернулась к привычной жизни — продолжает учиться на тренера-реабилитолога в ВлГУ и работает в фитнес-клубе. На достигнутом Надежда не остановится.

- Я буду продолжать развиваться как спортсмен и как тренер. Моя победа — только начало, и оно положено, - подчеркивает девушка.

КСТАТИ

Топ-5 советов от Надежды Афанасьевой, как держать себя в форме

1. Четко следить за качеством и количеством потребляемой пищи.

2. Оставаться активными (зал, прогулки, велосипед и др).

3. Не сидеть на диетах. В перспективе все диеты приводят к набору веса. Лучше менять образ жизни, причем он должен быть комфортным, иначе не получится постоянно его придерживаться.

4. Высыпаться, ведь недосып провоцирует переедание.

5. Не заедать стресс, не садиться за стол в таком состоянии.