В музейном центре «Палаты» появится детская экспозиция, посвященная адмиралу Лазареву

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Совсем скоро музейный центр «Палаты» заиграет для детей новыми красками. Там планируют открыть новую экспозицию, посвященную адмиралу Лазареву. Она займет два зала, в которых раньше была выставка игрушек. Дети смогут пройти весь путь становления нашего земляка, героя Трафальгарского сражения, открывателя Антарктиды и строителя Севастополя.

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Вместе с мальчиком Архипом Кораблевым дети смогут узнать, где и как учился маленький Михаил Лазарев, какое место в его судьбе заняла стажировка в Великобритании, в игровой форме проследить весь жизненный путь будущего адмирала.

Кроме того, в будущем детском музее будут самые разные виды активностей. В частности, квесты, элементы игры и интеллектуальные состязания. Детям предложат завязывать морские узлы, решать мореходные задачи и многое другое.

Особым игровым пространством станет зал, посвященный открытию Антарктиды: получать новые знания здесь смогут самые разные дети, в том числе с особенностями развития. Все будет сделано для того, чтобы каждый ребенок, находясь в музейном пространстве, чувствовал себя максимально комфортно и безопасно.

Автор концепции - лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства Никита Сазонов.

- Фигура адмирала Лазарева, как это не удивительно, не особо знакома жителям города Владимира, хотя он отсюда родом. А ведь он герой своего времени, XIX века, - говорит Никита Сазонов. - Материала по его жизни у нас очень много. И самое сложное — суметь выбрать наиболее яркие факты, которые помогут рассказать о событиях двухсотлетней давности просто и понятно, чтобы школьник после этого сказал, что это было круто.

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Детский омбудсмен Геннадий Прохорычев как отец четырех детей считает, что новая экспозиция будет очень интересной и познавательной.

- Там будет квестовая часть, там есть, что поделать руками, над чем подумать. А самое главное для современных детей, что будут современные технологические решения. Это тоже необходимо, - подчеркнул Геннадий Прохорычев.

Генеральный директор музея обратила внимание на то, что задача по организации детского музея всегда имеет повышенную сложность.

- Тема нашего музея, казалось бы, неожиданная — открытие Антарктиды. Но очень хочется, чтобы в каждом городе, где есть музеи, люди говорили бы и показывали то, что есть только у них, - подчеркнула Светлана Мельникова. - Мы надеемся, что новое игровое пространство получится, что будет интересно, ярко, понятно. И это должно дать импульс детям учиться и добывать знания.