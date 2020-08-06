"Как здорово, что все мы здесь..."

Три дня песен и романтики на берегу Клязьмы. Фото группы "Макушка лета"

Романтика лесных походов в полном объеме - посиделки с гитарой у костра всю ночь напролет, встречи со старыми друзьями и знакомство с новыми, туман, поднимающийся на рассвете от Клязьмы и рассеивающийся с первыми лучами солнца... Все это будет на бардовском фестивале "Макушка лета", который пройдет в Гороховце.

Традиционно фестиваль авторской песни проходил в июле, отсюда и название. В этом году из-за коронавирусных ограничений время и место проведения перенесли. Фестиваль пройдет не там, где обычно -на заповедной территории около Гороховца, памятнике природы "Лысая гора". Вместо этого выделена другая площадка, с видом на Знаменский собор и панораму Гороховца. На фестивальной поляне на берегу Клязьмы можно встать с палатками. Там же разместится и надувная сцена. Для питьевой воды - рядом родник. Дровами для костров организаторы обещали обеспечить.

Фестиваль пройдет с 7 по 9 августа. Оргвзнос - 300 рублей с человека. 7 августа в 16.00 пройдет обзорная экскурсия по Гороховцу, водная и пешая, стоимость 400 рублей.