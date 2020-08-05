Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 5 августа 2020: в регионе разрешили работать кинотеатрам и кинозалам

Во Владимирской области на 5 августа новые случаи заражения коронавирусом выявлены только в семи районах и в областном центре. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за последние сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:

5 сл. в Ковровском районе,

4 сл. в Муромском районе,

4 сл. в Юрьев-Польском районе,

3 сл. в г. Владимире,

2 сл. в Меленковском районе,

2 сл. в Петушинском районе,

1 сл. в Киржачском районе,

1 сл. в Александровском районе.

Всего по данным на 5 августа во Владимирской области зарегистрировано 5705 случаев заболевания коронавирусом: 975 сл. в г. Владимире, 824 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 659 сл. в Петушинском районе, 515 сл. в о. Муром, 436 сл. в Александровском районе, 479 сл. в Ковровском районе, 310 сл. в Собинском районе, 291 сл. в Вязниковском районе, 268 сл. в Юрьев-Польском районе, 201 сл. в Кольчугинском районе, 159 сл. в Судогодском районе, 137 сл. в Киржачском районе, 143 сл. в Меленковском районе, 97 сл. в Суздальском районе, 78 сл. в Камешковском районе, 58 сл. в г. Радужном, 38 сл. в Селивановском районе, 37 сл. в Гороховецком районе.

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90% жителей Владимирской области, заразившихся коронавирусом, уже выздоровели. И некоторые из них начали помогать другим больным - сдавать плазму с антителами к COVID-19, которая помогает тяжелым больным справиться с инфекцией.

Владимирская областная станция переливания крови начала принимать плазму у доноров, вылечившихся от коронавируса, в первой декаде июля. За это время плазму крови сдали 13 жителей региона.

В общей сложности владимирские трансфузиологи заготовили более 6,6 литра иммунной плазмы. Часть этих объёмов поступила в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи города Владимира и во владимирскую больницу №6.

Как сообщил главный врач областной станции переливания крови Дмитрий Находкин, один донор может предоставить плазму для 1-3 пациентов. Подобный метод иммунизации может спасти жизни тяжелобольным пациентам.

Владимирская областная станция переливания крови продолжает приём иммунной плазмы. Донорам следует обращаться в региональную Службу крови по тел. (4922) 53-74-57 (с 13:00 до 15:00) или по электронной почте: oblstkrov@clients.vinfo.ru.

Тем временем во Владимирской области продолжается смягчение режима повышенной готовности. С 5 августа в регионе разрешено возобновить работу организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющие деятельность в области демонстрации кинофильмов.

Работа кинотеатров и кинозалов разрешена при соблюдении следующих условий:

– наполнения кинозалов до 50 процентов вместимости;

– соблюдения методических рекомендаций Роспотребнадзора о профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах.

Весь персонал будет в масках, зрителей будут рассаживать через кресло в шахматном порядке. В туалетах обязательно наличие санитайзеров.

КСТАТИ

Медики из негосударственных клиник получат доплату за работу с коронавирусными больными

Работники частных клиник также получили федеральные стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку в период борьбы с коронавирусом. Речь идет о работниках амбулаторно-поликлинического звена частных медорганизаций, которые обслуживают приписное население по системе ОМС. Это медперсонал клинической больницы «РЖД-Медицина» города Мурома, её структурных подразделений во Владимире и Коврове, поликлиники «РЖД-Медицина» в Александрове, а также частной клиники «Эльче» в Гусь-Хрустальном.

Размер ежемесячной выплаты врачам амбулаторно-поликлинического звена, который рассчитывается с учётом фактически отработанного времени, может достигать 22297,6 рубля, медицинскому персоналу среднего звена – 11148,8 рубля, младшему медицинскому персоналу – 5574,4 рубля.

Тем временем доплату за период борьбы с коронавирусом уже получили более 11 тысяч работников государственных учреждений здравоохранения Владимирской области. Общая сумма выплат превысила 885 млн рублей.