Владимирские детские сады во время пандемии: пропускаешь день, неси справку!

Владимирские сады возобновили свою работу в прежнем режиме. Правда, не все. Некоторые продолжают работать по принципу дежурных групп. Только человек в них не 12, а больше. Принимают всех, кто принес справку.

Однако такой метод работы накладывает свой отпечаток. Речь идет о пропусках. Если до пандемии ребенок мог пять дней не ходить в садик по семейным обстоятельствам и возвращаться после перерыва без справки, то сейчас в некоторых садах такого не разрешают.

- Я хотела сына оставить на денек с бабушкой, подошла к воспитателям, спросила, можно ли. А мне ответили, что после этого необходимо принести справку, - удивляется жительница областного центра Ольга. - А ведь такое было во время работы дежурных групп. Но сейчас-то сады официально открыты!

К слову, справку от педиатра взять не так-то уж просто. Принимают в поликлиниках сейчас только по записи, и многие дни расписаны от и до. Да и в очереди придется сидеть с заболевшими детьми. Скажем честно, удовольствие сомнительное.

Кстати, в городском управлении образования о новом правиле не слышали, и называют это самоуправством заведующих.

- Нормы санПиН как действовали, так и действуют. Никаких изменений мы не вносили. Поэтому ребенок может не приносить справку, если он отсутствовал до пяти дней, - подчеркнула Ирина Пенькова, заместитель начальника городского управления образования.

А вот в областном управлении Роспотребнадзора уверены, что лишняя бдительность не повредит, тем более в период коронавируса. Там советуют не пренебрегать правилами безопасности и считают, что не будет и зазорным лишний раз сводить ребенка к врачу.