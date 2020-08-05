Волейбольный клуб «Владимир» стал волейбольным клубом «Муром»

Прошлый сезон для владимирского волейбола был особым. Команда ВК «Владимир» играла в высшей лиге «А», втором по значимости российском соревновании. Круче только Суперлига. Но на фоне спортивного успеха все сильнее всплывали материалные и организационные проблемы. Город Владимир не тянул такой высокий уровень соревнований.

В первую очередь, не тянул городской центр здоровья, где играла команда. Он просто не соответствовал регламенту соревнований. Именно поэтому еще в начале этого года ВК «Владимир» начал выступать в Муроме. Однако при этом географически по-прежнему был приписан к областному центру. Во Владимире клуб базировался и трненировался.

Однако теперь во Владимире больше не будет своего волейбольного клуба. Так как ВК «Владимир» переезжает в Муром и, скорее всего, будет носить название ВК «Муром». Таково рабочее название команды после перезда.

- 10 августа мы выходим из вынужденного отпуска, - рассказал начальник команды Андрей Булгаков. - И сразу же собираемся в Муроме. Теперь здесь мы будем и базироваться, и тренироваться, и играть. Что касается названия, то оно может еще измениться, но шансы на это не велики. Так что да — видимо, теперь команда будет носит название города на Оке.

Фото Максима Александрова

За финансами клуба будет следить администрация округа Муром. Не факт, что финансирование будет вестись из городского бюджета. Скорее всего, чиновники просто помогут найти спонсоров. В прошлом сезоне, например, спонсором клуба был владимирский филиал теплоэнергетической компании «Т Плюс».

- 10 августа нам как раз расскажут обо всех финансовых и материальных вопросах, а также поставят планы и задачи на сезон, - рассказал Андрей Булгаков. - После чего у нас начнется полноценная подготовка к новому сезону. Ведь уже в октябре возобновляется чемпионат.

Действительно, Высшая лига «А» возвращается в октябре. В минувшем сезоне во втором по силе дивизионе играли 18 команд. Теперь их будет 17. Свои фарм-клубы сняли с турнира московское «Динамо» и «Белогорье». При этом из высшей лиги «Б» поднялась команда «Кама» из Перми. Из Суперлиги на место оренбургского «Нефтяника» спустилась «Нова». Эти 17 команд разделены на две подгруппы по географическому принципу.

В зоне «Запад» выступают: МГТУ (Москва), «Искра» (Одинцово), «Трансгаз Ставрополь» (Кисловодск), «Грозный», «Ярославич» (Ярославль), «Автомобилист» (Санкт-Петербург), «Академия-Казань» и «Муром».

В зоне «Восток» выступают «Динамо» (Челябинск), «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург), «Тюмень», «Локомотив-2» (Новосибирск), «Университет» (Барнаул), «Нова» (Новокуйбышевск), «Тархан» (Стерлитамак), «Магнитка-Университет» (Магнитогорск), «Кама» (Пермь).

Команды сыграют в своих группах в два круга по системе «каждый с каждым». Далее команды из каждой подгруппы, занявшие первые места, напрямую выходят в «Финал шести». Еще четыре участника определятся после стыкового квалификационного раунда, в котором будут играть команды, занявшие в своих зонах места со второго по пятое. Серии пройдут до двух побед. Финалы за 1-6, 7-12 и 13-17 места проводятся турами в два круга. При этом после «Финала шести» команды, занявшие первое-второе, третье-четвертое и пятое-шестое места, сыграют между собой серии до трёх побед.