Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 4 августа 2020: в регионе все-таки открыли официальный купальный сезон!

Количество вновь выявленных зараженных коронавирусом во Владимирской области после заметного снижения в конце июля вновь стабилизировалось - на этот раз на цифре 25 плюс-минус пара человек. Это почти в четыре раза меньше, чем было в пик эпидемии в конце мая.

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 4 августа, во Владимирской области за сутки было лабораторно подтверждено 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Говорить о вспышках заболевания уже не приходится - в каждом муниципальной образовании выявляются единичные случаи заражения.

Новые случаи коронавирусной инфекции во Владимирской области на 4 августа распределились так:

4 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

3 сл. в Ковровском районе,

3 сл. в Муромском районе,

2 сл. в г. Радужный,

2 сл. в Киржачском районе,

2 сл. в г. Владимире,

2 сл. в Александровском районе,

1 сл. в Камешковском районе,

1 сл. в Суздальском районе,

1 сл. в Кольчугинском районе,

1 сл. в Судогодском районе,

1 сл. в Меленковском районе,

1 сл. в Вязниковском районе.

Всего во Владимирской области на 4 августа зарегистрировано 5683 случая заболевания коронавирусом: 972 сл. в г. Владимире, 824 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 657 сл. в Петушинском районе, 511 сл. в о. Муром, 435 сл. в Александровском районе, 474 сл. в Ковровском районе, 310 сл. в Собинском районе, 291 сл. в Вязниковском районе, 264 сл. в Юрьев-Польском районе, 201 сл. в Кольчугинском районе, 159 сл. в Судогодском районе, 136 сл. в Киржачском районе, 141 сл. в Меленковском районе, 97 сл. в Суздальском районе, 78 сл. в Камешковском районе, 58 сл. в г. Радужном, 38 сл. в Селивановском районе, 37 сл. в Гороховецком районе.

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С учетом очевидного спада заболеваемости коронавирусом, во Владимирской области с 31 июля отменено одно из последних ограничений - запрет на посещение пляжей и водоемов. Официальный купальный сезон во Владимирской области наконец-то открыт! Забавно, что это произошло за три дня до того, как купальный сезон неофициально закрывается: после 2 августа, по народным приметам, купаться нельзя. Если даже присказка про то, что олень приходит к рекам и озерам и портит воду. Это, конечно, суеверие, на самом деле просто августовские ночи становятся холодными, и вода даже при жарких днях начинает остывать.

Всего во Владимирской области официально открыто более 50 пляжей. Во Владимире разрешенных для купания мест четыре: озера Семязино, Глубокое, водохранилище Содышка и река Клязьма, новый пляж под мостом. Впрочем, в этом году никто клязьминский пляж не облагораживал, и он порос травой (хуже от этого, правда, не стал).

Решение об открытии купального сезона было принято на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям владимирского управления МЧС. Там же было объявлено о проведении акции "Вода - безопасная территория". Спасатели напоминают - водоемы и всегда места повышенного риска, а сейчас особенно.

Владимирцы, очевидно, в ближайшие дни и особенно выходные массово поедут купаться и загорать, благо погода располагает: всю текущую неделю и половину следующей будет +24...+28 градусов и яркое солнце. Поэтому сотрудники МЧС и представители местных администраций будут патрулировать водоемы, напоминать отдыхающим о правилах безопасности, главные из которых - не оставлять детей без присмотра и не купаться в незнакомых местах.