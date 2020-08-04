Владимиро-Суздальский музей-заповедник после открытия принял в 4 раза меньше туристов, чем обычно

В музее подвели итоги своей работы во время коронавирусных ограничений. Пришлось пересмотреть свою работу и искать ее новые формы. В онлайн-формате было проведено 80 экскурсий — это и лекции, и информационные ролики.

- Число посетителей сайта превысило 13 тысяч человек, просмотрели сайт 60 тысяч, а виртуальные выставки посетила 21 тысяча человек. Это говорит о том, что людям было интересно, - подчеркнула Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

На втором этапе снятия ограничений музею все-таки позволили открыть свои двери для туристов. За первый месяц работы его посетило 72600 человек. Много это или мало?

- С учетом того, что не все экспозиции работали, с учетом жестких мер, мы считаем, что это много. Но если сравнивать с итогами прошлого года, то это мало. Ведь сейчас самый горячий период, и в это время наших посетителей было как минимум в четыре раза больше, - рассказала Светлана Мельникова. - Причем доля иностранных туристов составила менее одного процента.

Интересно, что каждого десятого посетителя обслуживали частные гиды. Это те гиды, которые прошли экзамен музея-заповедника, и были официально допущены на объекты, и которые работают на основе договора о праве проведения экскурсий.

Золотые ворота снова открыты

Главное и очень значимое событие последних дней — открытие экспозиции в Золотых воротах.

- Это самый тяжелый объект музея-заповедника. Многие смотрители старше 65 лет и мы не можем их допускать к работе, поэтому пришлось набирать временных работников. Мы приложили максимум усилий, чтобы экспозиция была открыта, поскольку Золотые ворота – это символ нашего города, - подчеркнула директор ВСМЗ.

Золотые ворота нуждаются в реставрации. Сейчас проводятся торги на составление проектно-сметной документации. Но получить большие деньги на реставрационные работы будет непросто.

В ремонте и реставрации нуждаются и другие музейные объекты. Активно готовится к этому входная зона «Палат», идут работы по реставрации дома Столетовых, которые должны быть завершены в декабре.

– Разрабатывается также проект реставрации Рождественского собора в Суздале. Музей запросил в Минкультуры средства на реставрацию Спасо-Преображенской церкви в Музее деревянного зодчества в Суздале. Не менее пяти миллионов рублей потребуется для ремонта кровли пяти деревянных церквей, - рассказала Светлана Мельникова.

Празднику быть!

Из-за запрета проведения праздников, музей был вынужден отменить день народных ремесел и праздник огурца. Но традиционному Яблочному спасу быть! Он состоится 19 августа в 11 часов в Спасо-Евфимиевом монастыре.

Отличием этого года будет проведение праздничной службы около храма, а не внутри, как обычно. Там же пройдет традиционное освящение плодов.

Гости Яблочного спаса смогут посетить ярмарку с ароматным медом, пирогами и душистым чаем. Для посетителей монастыря выступят любимые артисты: вокальная капелла «Благовест», фольклорные ансамбли «Радуница» и «Колокол», балалаечники-виртуозы Александр Катков и Сергей Маленкин.

Для детей и их родителей готовятся мастер-классы резьбы по дереву, изготовлению сувениров из щепы и бересты, гончарному делу, художественной резке по овощам и фруктам.

Во время проведения праздника будут соблюдаться все необходимые меры безопасности.

КОНКРЕТНО

Доход музея за первый месяц работы составил около 7 миллионов рублей.