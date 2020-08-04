Владимирцы подкармливают лисят по дороге на работу

Необычные для города зверята появились неподалеку от одного из еще работающих Владимирских заводов на окраине города. Небольшой выводок – трое рыжих красавцев – поселились рядом с людьми. Как говорят сами сотрудники завода, двое лисят совсем ручные – близко приходят к людям, садятся и ждут еды. Видят их каждое утро. Заводчане приносят им еду, подкармливают котлетами и другой домашней снедью. А неравнодушные владимирцы пытаются найти рыжим лисятам дом: вдруг кто-то решится завести необычного питомца. Впрочем, специалисты считают, что это неудачная идея.

- Необязательно лиса, вышедшая к людям, больна бешенством. Животному может не хватать корма в лесу. Тогда они могут бродить по помойкам, но чаще это происходит зимой. Лисята могли остаться без матери и прийти в город, потому что охотиться они не умели, а здесь им проще найти еду. Если их подкармливают – они привыкнут, - рассказывает ветеринар Ольга Котова. - Прецеденты, когда люди приручали диких лис были. В том же ДТЮ жил лисенок в живом уголке. Но считать лисят ручными не стоит: дикий зверь может среагировать неожиданно и укусить, напасть. Кроме того, лиса хищник по натуре. Не случайно в деревнях их прогоняют, охраняя не только кур, но и кошек. Содержать лису в квартире не получится: это активные и шумные животные, ей нужен вольер, возможность активно двигаться, гулять. Нужно учитывать и специфический запах. Вообще при встрече с лисой в городе не пытайтесь к ней подойти, поймать, погладить. Лучше всего сразу уйти, а если она вас укусила или поцарапала – немедленно обратиться к врачу.

Кстати, во Владимире в последнее время встретить лисиц – не редкость. Рыжих красавиц видели около Юрьевца, в промзоне, в садовых поселках под Владимиром, но чаще всего их можно увидеть в Добром. Этой зимой из-за такой рыжей дикарки в окрестностях школы на улице Комиссарова ввели карантин по бешенству: больное животное напало на мужчину с собакой.

При этом в областном центре можно встретить и других лесных гостей: в садах у ДТЮ видели лесную куницу, в районах деревянных застроек, где Клязьма, — зайца-русака. В центре города гнездится кряква, а в сквере на улице Труда обитает ушастая сова. У Содышки не раз видели следы горностая. Самыми частыми гостями в городе являются лоси. Их встречали в парке «Дружба», у гипермаркета «Глобус». И даже на улицах Диктора Левитана и проспекте Ленина.

НА ЗАМЕТКУ

Поймать дикого питомца и сделать его домашним – не очень хорошая идея не только с точки зрения безопасности, но и закона. На отлов животных из дикой природы – их естественной среды обитания – нужно разрешение. И содержать их в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания допускается только по разрешениям специально уполномоченных государственных органов. Несоблюдение этих условий может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность. А питомца могут конфисковать.