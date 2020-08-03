Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 3 августа 2020: в регионе поступил миллиард рублей на помощь предпринимателям, пострадавшим от пандемии

Роспотребнадзор обновил данные по количеству заразившихся за сутки вирусом Covid-19. На территории Владимирской области на 10 утра 3 августа лабораторно подтверждено 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Вот как распределились все случаи:

- 6 сл. в Ковровском,

- 5 сл. в г. Владимире,

- по 3 сл. в Гусь-Хрустальном и Александровском районах,

- по 2 сл. в Муромском и Юрьев-Польском районах,

- по 1 сл. в Собинском, Камешковском и Суздальском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5659 случаев заболевания (970 сл. в г. Владимире, 820 сл. в Гусь-Хрустальном, 657 сл. в Петушинском, 508 сл. о. Муром, 433 сл. в Александровском, 471 сл. в Ковровском, 310 сл. в Собинском, 290 сл. в Вязниковском, 264 сл. в Юрьев-Польском, 200 сл. в Кольчугинском, 158 сл. в Судогодском, 134 сл. в Киржачском, 140 сл. в Меленковском, 96 сл. в Суздальском, 77 сл. в Камешковском, 56 сл. в г. Радужном, 38 сл. в Селивановском, 37 сл. в Гороховецком).

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Тем временем, как сообщил глава региона Владимир Сипягин у себя в Инстаграме, во Владимирскую область поступил второй федеральный транш в связи с решениями о коронавирусных ограничениях и введением "налоговых каникул" для пострадавших отраслей. Он составляет 1 миллиард 118 миллионов рублей. В мае-июне регион получил первый транш в размере около 1 миллиарда рублей. Эти средства должны пойти на помощь предпринимателям, оказавшимся из-за коронавируса в трудной экономической ситуации.

Кстати, жителей региона коронавирус интересует до сих пор и весьма сильно. Так, на телефон «горячей линии» управления Роспотребнадзора по Владимирской области в июле поступило 286 вопросов. И почти 85 процентов от всех звонков были связаны с COVID-19.

242 человека интересовалось диагностикой и профилактикой новой коронавирусной инфекции. И лишь 44 человека говорили о защите прав потребителей. Речь шла о нарушениях в сфере услуг связи, жилищно-коммунального хозяйства, на финансовой рынке, в сфере защиты прав потребителей при приеме купюр, а также об отказе работодателя в выплате денег сотрудникам в период самоизоляции.