Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 1 августа 2020: В Областной клинической больнице поэтапно возобновляется оказание плановой помощи

По данным регионального управления, на 2 августа во Владимирской области добавилось еще 25 заболевших коронавирусом. Больше всего заболевших в Коврове – 8 случаев. 5 случаев в Гусь-Хрустальном, 4 случая в Муромском районе, 3 случая во Владимире, по 2 случая в Александровском и в Вязниковском районах, 1 случай в Киржачском районе.

Всего в регионе - 5635 случаев заболевания (965 сл. в г. Владимире, 817 сл. в Гусь-Хрустальном, 657 сл. в Петушинском, 506 сл. о. Муром, 430 сл. в Александровском, 465 сл. в Ковровском, 309 сл. в Собинском, 290 сл. в Вязниковском, 262 сл. в Юрьев-Польском, 200 сл. в Кольчугинском, 158 сл. в Судогодском, 134 сл. в Киржачском, 140 сл. в Меленковском, 95 сл. в Суздальском, 76 сл. в Камешковском, 56 сл. в г. Радужном, 38 сл. в Селивановском, 37 сл. в Гороховецком).

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Тем временем в Областной клинической больнице поэтапно возобновляется оказание плановой помощи. Там частично возобновлено оказание плановой помощи по таким профилям, как «офтальмология», «гематология», «оториноларингология», «кардиология», «урология» и «нейрохирургия». Кроме того, работает консультативная поликлиника ОКБ, узкие специалисты ведут консультативный приём. В ближайшее время плановая медпомощь будет оказываться по профилям «эндокринология», «ревматология», «гастроэнтерология» и «нефрология».

Вместе с тем, в связи с распространением Covid-19 и перепрофилированием хирургического корпуса под инфекционный госпиталь, в медицинском учреждении по-прежнему действует ряд ограничений.

Полное восстановление оказания плановой помощи в ОКБ планируется во второй декаде августа в случае благоприятной эпидемиологической ситуации.

Напомним, что Управление Роспотребнадзора по Владимирской области с 17 июля отменило запрет на плановую госпитализацию в медицинские организации стационарного типа, за исключением плановой госпитализации в медицинские учреждения, предназначенные (перепрофилированные) для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией.