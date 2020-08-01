Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 1 августа 2020: Золотые ворота и Патриарший сад снова открыты, а губернатор находится на самоизоляции

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 1 августа во Владимирской области добавилось еще 24 заболевших коронавирусом. Напомним, 31 июля их было 23, а 30 июля - 22. Новые случаи распределились так: 4 в Ковровском районе, 2 в г. Владимире, 1 в Петушинском, 2 в Александровском, 2 в Юрьев-Польском, 3 в Муромском, 5 в Гусь-Хрустальном, 2 в Киржачском, 2 в Меленковском, 1 в Вязниковском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5610 случаев заболевания: 962 в г. Владимире, 812 в Гусь-Хрустальном, 657 в Петушинском, 502 в округе. Муром, 428 в Александровском, 457 в Ковровском, 309 в Собинском, 288 в Вязниковском, 262 в Юрьев-Польском, 200 в Кольчугинском, 158 в Судогодском, 133 в Киржачском, 140 в Меленковском, 95 в Суздальском, 76 в Камешковском, 56 в г. Радужном, 38 в Селивановском, 37 в Гороховецком. За сутки еще одиннадцать человек справились с коронавирусом, а пять - умерли от него.

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Глава региона оказался на самоизоляции ка контактировавший с заболевшим коронавирусом во время командировки в Крым. Об этом Владимир Сипягин сообщил в своем инстаграме. "Друзья, от вас поступает много запросов о том, сдал ли я тест на COVID-19, после того как стало известно о том, что находился в Севастополе рядом с коллегой, у которого диагностирован коронавирус. Тест сдал. До получения результатов остаюсь в самоизоляции. Самочувствие хорошее, поэтому надеюсь, всё обойдется", - написал глава региона.

Тем временем во Владимирской области продолжают снимать «коронавирусные» ограничения. На этот раз приятные новости есть для туристов и владимирских мам. Во Владимире наконец-то окрыли станцию юннатов «Патриарший сад». Традиционно гулять там любили молодые мамы в декрете, которые быстро успевали изучить все три городских парка и парк «Загородный» со своими малышами. Но до последних дней июля отреставрированный сад был закрыт для посетителей: видимо, посещать торговые центры безопаснее, чем любоваться цветами на свежем воздухе. Но теперь посетить обновленный сад с фонтанами, детской площадкой и редкими растениями смогут все желающие. Сад открыт для посещения ежедневно с 11.00 до 19.00, перерыв 16.00-16.30, главное – не забудьте взять с собой маски и перчатки, без средств индивидуальной защиты туда просто не пустят. Также в саду не удастся сделать свадебную фотосессию: пока свадебные прогулки и организованные экскурсии под запретом.

Еще одна хорошая новость – с 31 июля Золотые ворота снова открыты для гостей и жителей города Владимира. Посетить военно-историческую экспозицию можно с 10 до 18 часов. Четверг – выходной день. Посетители будут допускаться в помещения музея-заповедника строго при наличии гигиенических масок. Обязательным требованием является соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 м при нахождении посетителей и сотрудников в зоне кассового обслуживания, при входе на объекты музея-заповедника и выходе из них. Проведение индивидуальных экскурсий и групповых экскурсий будет проходить с ограничениями по количеству человек (не более пяти) и обеспечением дистанции между группами и посетителями полтора метра.

Также владимирцев и гостей региона приглашают на Яблочный Спас. Поскольку на воздухе разрешили проводить культурные мероприятия, Владимиро-Суздальский музей-заповедник начал подготовку к традиционному празднику - Яблочному спасу. В этом году его отметят 19 августа. Как и всегда, местом гулянья станет Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале. Отличием этого года будет проведение праздничной службы около храма, а не внутри, как обычно. Там же пройдет традиционное освящение плодов. Гости Яблочного спаса смогут посетить ярмарку с ароматным медом, пирогами и душистым чаем. Для посетителей монастыря выступят любимые артисты: вокальная капелла «Благовест», фольклорные ансамбли «Радуница» и «Колокол», балалаечники-виртуозы Александр Катков и Сергей Маленкин. Будут и мастер-классы резьбы по дереву, изготовлению сувениров из щепы и бересты, гончарному делу, но при этом обещают соблюдать все меры безопасности.