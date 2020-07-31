В течение всего августа владимирский академический театр драмы будет давать спектакли в Сузадле

В репертуаре, который труппа представит в Суздале, – любимые зрителями постановки «Андрей Боголюбский», «Молодя гвардия», «Пять вечеров», «№13», «Моя профессия – синьор из общества», «Новый год forever», «Доходное место», «На всякого мудреца довольно простоты», «Примадонны». Начало спектаклей по пятницам и субботам – в 20.00, по воскресеньям – в 19.00.

Не забыта и детская аудитория. Для ребят в последний месяц каникул каждую субботу на той же площадке театр будет показывать свои лучшие детские спектакли (3+), начало – в 15.00.