Владимирских детей приглашают заняться спортом

Пандемия и вынужденная изоляция никак не способствовали здоровью мальчишек и девчонок, запертых в четырех стенах. Если эпидобстановка не ухудшится, в сентябре владимирские ученики пойдут в школы и на кружки с секциями, тем более, что в конце июля им разрешили работать. Хотите укрепиться здоровье ребенка? Выбирайте спортивные занятия, тем более, что во всех городских школах они бесплатные!

Для игривых

Детско-юношеская спортивная школа №1 по игровым видам спорта проводит занятия по двум направлениям: баскетбол и волейбол. В сентябре проходит набор учащихся с 8-9 лет. Сейчас школа базируется в общеобразовательной школе №42 по адресу: Владимир, микрорайон Юрьевец, улица Институтский городок, 20-б.

Телефон: 8(4922)26-30-44.

Для интеллектуалов

Детско-юношеская спортивная школа по шахматам №2 обучает детей от шести до восемнадцати лет игре в шахматы. Запись в школу проводится в сентябре-октябре.

Адрес: Владимир, улица Юбилейная, 56.

Телефон: 8(4922)21–34–04.

Для любителей быстрой езды

Спортивная школа олимпийского резерва №3 по лыжным гонкам и биатлону имени А.А. Прокуророва приглашает на две секции: лыжные гонки и биатлон. С сентября откроется набор детей с 9 лет на новый учебный год. Администрация спортивной школы находится на базе школы №32 (улица Верхняя Дуброва, 2а) в Юго-Западном районе, а тренеры работают при общеобразовательных школах № 32, 37, 39, 40 и в спортивных клубах по адресам: улица Верхняя Дуброва, 18-б и 34 и улица Растопчина, 49а.

Телефон: 8(4922)54 -32-96.

Спортивно-технический клуб «Владимир-Весна» проводит занятия по мотокроссу, в группах занимаются учащиеся от 5 до 13 лет, с ними работают высококвалифицированные тренеры и механики клуба. Администрация клуба расположена по адресу: Владимир, улица Добросельская, 201а.

Телефон: 8(4922)21-07-15.

Для активных детей

Спортивная школа олимпийского резерва №4 по легкой атлетике ждет энергичных ребят для занятия легкой атлетикой. Как уверяют тренеры, бег и прыжки для активных детей — лучший способ выхода энергии. Уже в августе будет проходить набор детей с 9 лет. Занятия проходят в физкультурно-оздоровительном комплексе города Владимира по адресу: Владимир, улица Парижской Коммуны, 45д.

Телефон: 8(4922)54-53-89.

Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Н.Г. Толкачева (Спортивный переулок, 1) принимает преимущественно детей с 6 лет. Зачисление проходит в начале учебного года, либо в начале календарного года.

Телефон: 8(4922)32-55-12.

Спортивная школа олимпийского резерва №7 специализируется на нескольких направлениях: бокс, настольный теннис, рукопашный бой, тхэквондо, кикбоксинг, восточное боевое единоборство, тайский бокс, спортивная аэробика. Принимают школьников, но для каждого направления свой минимальный возраст зачисления: 7 лет - настольный теннис, восточное боевое единоборство, спортивная аэробика, 9 лет - бокс, тхэквондо, 10 лет - рукопашный бой, кикбоксинг, тайский бокс. Занятия проходят в Перекопском городке, 37.

Телефон: 8(4922)22-27-57.

Для ценителей красоты

Спортивная школа олимпийского резерва №5 по художественной гимнастике, расположенной в Спортивном переулке, 2, напоминает: художественная гимнастика — один из самых красивых видов спорта. Во время занятий девочки приобретают артистичность, грациозность и гибкость. На направление спортподготовки зачисляются девочки с шести лет, просмотры уже начались, а зачисление проходит в сентябре.

Телефон: 8(4922)32-53-78.

Для ценителей льда

Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с шайбой и фигурному катанию на коньках №8 в августе набирает учеников в две группы: фигурное катание и хоккей. В группу по фигурному катанию принимаются дети с 4 лет, в группу по хоккею — с 5 лет.

Тренировки проходят на базе ледового комплекса «Владимир» по адресу: проспект Ленина, 79.

Телефон: 8(904)033-81-61.

Для всей семьи

Детско-юношеская спортивная школа плавания №9 учит плаванию всех желающих: как детей, так и взрослых. Занятия проходят в бассейнах МАУ «Городской центр здоровья» и МАОУ СОШ №39. Запись в детские группы обучения плаванию откроется не раньше сентября, минимальный возраст детей — семь лет. Администрация ДЮСШ расположена по адресу: Владимир, улица Мира, 59 («Городской центр здоровья», 3 этаж, кабинет ДЮСШ плавания).

Телефон: 8(4922)53-45-47.