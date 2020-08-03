Владимирский театр драмы временно «переезжает» в Суздаль
С 7 августа на площадке гостинично-туристического комплекса «Суздаль» пройдут летние театральные вечера. Каждую пятницу, субботу и воскресенье артисты Владимирского театра драмы будут показывать свои лучшие постановки.
Откроет суздальские гастроли спектакль «Андрей Боголюбский», который является визитной карточкой театра, города и региона. Он был поставлен к 900-летию со дня рождения князя. Спектакль показывали на Русском балу в Вене, на сцене Российского центра науки и культуры в Париже, а также в Храме Христа Спасителя в Москве.
Кроме того, зрители смогут увидеть спектакли «Молодая гвардия», «Доходное место», «Пять вечеров», «Примадонны», «№13», «На всякого мудреца довольно простоты», «Моя профессия — синьор из общества», «Новый год Forever».
Не забыта и детская аудитория. Для ребят в последний месяц каникул каждую субботу театр будет показывать свои лучшие детские спектакли.
Вырученные от продажи билетов деньги переведут на благотворительный счет и будут направлены на восстановление театра. Заявки на билеты принимаются по телефонам: 8(910)135-11-35, 8(910)172-22-54.
Напомним, 29 июня в здании произошел пожар. Сильно пострадала недавно отремонтированная сцена и зрительный зал, а также фойе.
КОНКРЕТНО
7 августа, 20.00 — спектакль «Андрей Боголюбский»
8 августа, 20.00 — спектакль «Молодая гвардия»
9 августа, 19.00 — спектакль «Моя профессия — синьор из общества»
14 августа, 20.00 — спектакль «№13»
15 августа, 20.00 — спектакль «Новый год Forever»
16 августа, 19.00 — спектакль «Примадонны»
21 августа, 20.00 — спектакль «Доходное место»
22 августа, 20.00 — спектакль «Пять вечеров»
23 августа, 19.00 — спектакль «На всякого мудреца довольно простоты»
28 августа, 20.00 — спектакль «№13»
29 августа, 20.00 — спектакль «Примадонны»
30 августа, 19.00 — спектакль «Моя профессия — синьор из общества»
ДЕТЯМ
8 и 22 августа, 15.00 — спектакль «Неуловимый фунтик»
15 и 29 августа, 15.00 — спектакль «Вредные советы»
ИСТОЧНИК KP.RU