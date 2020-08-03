Владимирский театр драмы временно «переезжает» в Суздаль

С 7 августа на площадке гостинично-туристического комплекса «Суздаль» пройдут летние театральные вечера. Каждую пятницу, субботу и воскресенье артисты Владимирского театра драмы будут показывать свои лучшие постановки.

Откроет суздальские гастроли спектакль «Андрей Боголюбский», который является визитной карточкой театра, города и региона. Он был поставлен к 900-летию со дня рождения князя. Спектакль показывали на Русском балу в Вене, на сцене Российского центра науки и культуры в Париже, а также в Храме Христа Спасителя в Москве.

Кроме того, зрители смогут увидеть спектакли «Молодая гвардия», «Доходное место», «Пять вечеров», «Примадонны», «№13», «На всякого мудреца довольно простоты», «Моя профессия — синьор из общества», «Новый год Forever».

Не забыта и детская аудитория. Для ребят в последний месяц каникул каждую субботу театр будет показывать свои лучшие детские спектакли.

Вырученные от продажи билетов деньги переведут на благотворительный счет и будут направлены на восстановление театра. Заявки на билеты принимаются по телефонам: 8(910)135-11-35, 8(910)172-22-54.

Напомним, 29 июня в здании произошел пожар. Сильно пострадала недавно отремонтированная сцена и зрительный зал, а также фойе.

КОНКРЕТНО

7 августа, 20.00 — спектакль «Андрей Боголюбский»

8 августа, 20.00 — спектакль «Молодая гвардия»

9 августа, 19.00 — спектакль «Моя профессия — синьор из общества»

14 августа, 20.00 — спектакль «№13»

15 августа, 20.00 — спектакль «Новый год Forever»

16 августа, 19.00 — спектакль «Примадонны»

21 августа, 20.00 — спектакль «Доходное место»

22 августа, 20.00 — спектакль «Пять вечеров»

23 августа, 19.00 — спектакль «На всякого мудреца довольно простоты»

28 августа, 20.00 — спектакль «№13»

29 августа, 20.00 — спектакль «Примадонны»

30 августа, 19.00 — спектакль «Моя профессия — синьор из общества»

ДЕТЯМ

8 и 22 августа, 15.00 — спектакль «Неуловимый фунтик»

15 и 29 августа, 15.00 — спектакль «Вредные советы»