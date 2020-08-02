Уличные театры, «Лето Господне» и возвращение "Музыкальной экспедиции": культурное лето во Владимирской области состоится!

В конце прошлой недели губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал указ, снимающий ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе. Это радостная новость для всех жителей области, которые за месяцы самоизоляции соскучились по звукам музыки, выступлениям артистов и театральным спектаклям. Естественно, все мероприятия будут проходить при строгом соблюдении санитарных норм, как требует Роспотребнадзор. Какая же культурная программа ждет владимирцев в последний летний месяц?

Фестиваль уличных театров в Суздале - всеобщий карнавал

Фото с сайта https://vk.com/suzdalfut.

Первый фестиваль уличных театров пройдет в городе-музее 15 и 16 августа. На первый фестивальный день намечены показы спектаклей театров-участников и все праздничные мероприятия. 16 августа - день мастер-классов. Учредителем и организатором фестиваля является Фонд культуры русского авангарда "Розановский центр". Участвовать могут и профессиональные, и любительские театры. Среди участников, которые уже подали заявки - Альметьевский уличный театр "Легкие крылья", театр "СоЛу" (расшифровывается как театр Солнца и Луны), питерский театр "Имени Которого-нельзя называть", питерский же театр "Небесные бродяги", который откроет фестиваль...

Уже из названий театров-участников понятно, что фестиваль будет далек от академических канонов театрального искусства и даже стандартов "Золотой маски", которая иногда шокирует даже заядлых авангардистов. Как и положено уличным театрам, это будет народное зрелище - яркое, эффектное, непредсказуемое. А город Суздаль с его старинными домами, улицами, музеями станет естественной декорацией для постановок и экспериментов в разных жанрах – музыкальный театр, буффонада, драма, кукольный театр, импровизации и новые формы бытования театра. На улицах, во дворах, на лугах и в галереях будет бесконечное Карнавальное шествие!

"Легенды старой скрипки" - о классике нескучно

Фото с сайта https://vk.com/legendistaroyskripki.

Проект, который придумали и воплотили две общественные организации: региональное движение пропаганды сельского образа жизни «Мой адрес» и АНО «Катариос».

«Легенды старой скрипки» расскажут жителям Владимирской области о творчестве и биографии выдающихся русских и европейских композиторов. Причем не в академической манере, а легко и непринужденно, чтобы показать - классика не скучна, она легка и приятна для восприятия.

В концертах примет участие известный владимирский скрипач, педагог, лектор-искусствовед Михаил Иосифович Трояновский, концертмейстер, лауреат всероссийских конкурсов Евгения Горячкина и музыкант Татьяна Капитанова (фортепиано).

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и Российского фонда культуры. Выездные встречи-лекции пройдут в городах и поселках не только Владимирской области, но и Ивановской и Нижегородской, если там тоже разрешат культурно-массовые мероприятия. Музыканты будут выступать бесплатно, каждый концерт выстроен как лекция-музыка и имеет свою тему.

В программе встреч:

Легенды старой скрипки: Амати, Гварнери, Страдивари;

Путешествие в музыкальную Вену;

Дворцовая музыка эпохи Екатерины Второй.

Первые два концерта состоялись в Центре ВРОД "Мой адрес" уже 30 июля по адресу: Владимирская область, Селивановский район, Красная Горбатка, ул. Станко, д. 7. Начало в 15.00 и в 18.00.

14 августа запланирован концерт в поселке Новлянка Селивановского района. 5 сентября – в деревне Матвеевка Селивановского района. По возможности концерты будут проходить на открытом воздухе.

Музыкальная экспедиция - с места в карьер

Фото с сайта https://vk.com/musicexp.

Главное летнее культурное событие Владимирской области все-таки, похоже, состоится! Если да, то это будет шестая по счету "Музыкальная экспедиция" во Владимирской области. Фестиваль "бродячих музыкантов" стал уже знаменит на всю Россию. Выдающиеся исполнители - и российские, и зарубежные - дают концерты в не самых, казалось бы, подходящих для этого местах и собирают полные "залы", хотя залы, конечно, понятие условное - это может быть и заводской цех, и поляна на берегу реки, и территория суздальского кремля.

В этом году "Музыкальная экспедиция", по предварительным данным, пройдет в конце августа. Места для ее проведения пока не определены, кроме одного - это будут Дюкинские карьеры, своеобразный памятник природы в Судогодском районе. Именно на фоне "меловых скал" этих карьеров сфотографировался один из организаторов конкурса, руководитель Центра классической музыки и Губернаторского симфонического оркестра Артем Маркин, а фото выложено в официальной группе «Музыкальной экспедиции». Точные даты фестиваля пока не определены.

Фестиваль «Макушка лета» пройдет на новой площадке

Фестиваль "Макушка Лето". Фото предоставлено организаторами.

С 7 по 9 августа в Гороховце уже в одиннадцатый раз пройдёт фестиваль «Макушка лета». Участниками фестиваля станут сотни активных и творческих людей всех возрастов, молодые семьи, любители активного отдыха на природе и туристические группы. География участников обширна - более 15 городов ЦФО, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Владимир, Рязань, Гороховец и другие.

В программу фестиваля традиционно войдёт три блока: песенный, эколого-туристический и спортивно-развлекательный.

Песенный блок в очередной раз станет самым насыщенным. В него войдут костровые песни, конкурсная программа для молодых авторов и исполнителей и большой фестивальный концерт с участием приглашённых артистов. Артистами прошедших фестивалей уже становились Андрей Козловский, Павел Фахртдинов, группа «Ромарио», Алексей Вдовин, Григорий Гладков, Алексей Иващенко и многие другие. В этом году организаторы готовят не менее приятные сюрпризы. Кроме того, участников будут ждать экскурсии по Гороховцу, интерактивный квест «Здесь родился Штирлиц».

Спортивно-развлекательное направление включит в себя подвижные и интеллектуальные игры, различные соревнования и кинопоказ. Одним из уже традиционных и полюбившихся развлечений станет «Дог-шоу» — конкурс с участием домашних питомцев и их хозяев.

Как проехать на "Макушку лета".

Особенностью фестиваля в этом году станет новое место. «Макушка лета» пройдет на другом берегу Клязьмы с живописным видом на Гороховец. Чтобы не заблудиться, организаторы предлагают вбить координаты в навигатор: 56.213256, 42.690113. И не забудьте взять с собой маски, перчатки, антисептики, средства личной защиты и профилактики.

Колокола над Суздальской землей

15 августа в Суздале пройдет фестиваль «Лето Господне». В седьмом фестивале примут участие звонари из разных городов.

В 11 часов на территории Ризоположенского монастыря состоится открытие фестиваля. Для гостей будет работать ремесленная ярмарка, где свои изделия представят мастера из разных уголков Владимирской области. Помимо концертов колокольных звонов, а также мастер-классов, гостей фестиваля ожидает выступление сразу трех хоровых коллективов: Владимирского камерного хора, Вокального Ансамбля ARIELLE, Губернаторского камерного хора "Русский партес" Тверской академической областной филармонии.

Вечерняя программа фестиваля переместится на Торговую площадь, где с 17 до 18 часов любой желающий сможет принять участие в мастер-классе по колокольным звонам от звонарей-участников фестиваля. Завершится вечер концертом, программа которого была специально подготовлена коллективами Центра классической музыки.

В 18 часов Губернаторский симфонический оркестр, Владимирский камерный хор и солистка Центра классической музыки Анастасия Хорошева под управлением Артема Маркина исполнят Кантату «Курские песни» Свиридова, Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель», «Фрагменты молитвы» Тавенера, а также Колокольные звоны в симфонической музыке Римского-Корсакова и Рахманинова.

Вход для слушателей - свободный. Для владимирцев от Театральной площади будут организованы трансферы в Суздаль на программы фестиваля. Билеты на трансфер можно купить в кассе Центра классической музыки (цена билета – 400 рублей). 15 августа – отправление в 10 и 16 часов.