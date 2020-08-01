Парку у ДТЮ подарят вторую жизнь

В областном центре появится еще один парк. Новое место отдыха площадью более 28 гектаров запланирован к открытию в самом центре города — на месте бывших коллективных садов между Октябрьским проспектом, улицей Мира и Дворцом детского и юношеского творчества.

Минувшей весной прошел открытый конкурс на разработку архитектурно-планировочной концепции будущего парка. По итогам конкурса победителем стало столичное архитектурное бюро «Реформа». На его счету создание парка культуры, спорта и отдыха в подмосковном Одинцово, Демьяновский парк, парк «Захарово», вело-пешеходный туристический маршрут «Клин звучит» и другие проекты.

предоставлено администрацией города Владимира.

По замыслу архитекторов, новый парк должен быть интересным для владимирцев разных поколений - от маленьких детей и подростков до их родителей и горожан старшего возраста. Спортивные и детские площадки, территории для тихого отдыха и прогулочные зоны, открытые участки с облагороженной луговой растительностью и почти нетронутый лес, выросший за десятилетия, благоустроенные берега прудов. Парковый комплекс должен быть уютным, запоминающимся, красивым и удобным для жителей и гостей города.

Проектировщики уже приступили к работе. Как сообщил руководитель архитектурного бюро Иван Бакушин, сначала специалисты обобщат и проанализируют все ограничения, которые влияют на развитие территории. Функциональное насыщение парка будет зависеть от пожеланий будущих посетителей. На этом этапе разработчики соберут мнения горожан и поймут, что именно и где владимирцы хотели бы видеть в новом парке.

предоставлено администрацией города Владимира.

Учитывая, что раньше на этой территории находились сады с плодовыми деревьями, власти Владимира предложили рассмотреть возможность воссоздания в парке плодовых садов с вишней, яблонями и другими плодоносящими деревьями и кустарниками. Кроме того, необходимо благоустройство акватории и береговых линий водоемов, рядом с которыми можно разместить видовые, детские и спортивные площадки, кафе, пункты проката инвентаря для активного отдыха и занятий спортом.

В ближайшее время на официальном сайте администрации города Владимира откроется интерактивный опрос, в котором сможет принять участие любой владимирец. Кроме того, можно уже сейчас скачать и заполнить опросный лист и направить его по электронной почте: park@archreforma.ru

предоставлено администрацией города Владимира.

КСТАТИ

Потенциальные инвесторы уже подступались к реновации этой территории, но безуспешно. Так, несколько лет назад горожанам был представлен амбициозный проект «Парк Эпох», сравнимый с московским «Зарядьем». Проект вызвал дискуссию среди жителей и в профессиональном сообществе и в итоге не состоялся.