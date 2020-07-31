Вторая волна коронавируса во Владимире 2020: будет ли осенью по мнению экспертов

Несмотря на то, что во Владимирской области наметилась положительная динамика по заболеваемости коронавирусом, расслабляться не стоит. Эксперты говорят, что осенью может прийти вторая волна.

- Она объективно может быть, плюс мы опасаемся всплеска респираторных заболеваний, к которым добавятся незнакомые штаммы гриппа. Общего иммунитета у нас нет, а если наложится еще и коронавирус, который никуда не ушел, то последствия могут быть серьезными. В любом случае надо готовиться к худшему, - рассказала Марина Колтунова, официальный представить областного управления Роспотребнадзора.

Тем не менее тотального закрытия ведомство надеется избежать, хотя окончательное решение остается за федеральными чиновниками.

- Сейчас в регионах, и у нас в том числе, восстанавливается деловая активность, совсем недавно открылись предприятия общественного питания, гостиницы, торговые центры, возобновляют работу детские сады и сфера дополнительного образования. Президент поручил нам принять все возможные превентивные меры, чтобы не допустить отката назад, к жестким ограничениям. Одновременно необходимо подготовить медицину на случай неблагоприятного сценария. Мы активно работаем по обоим направлениям. В августе ожидается поставка в регион партии новых аппаратов искусственной вентиляции легких, определены резервы для увеличения коечного фонда, - подчеркнул губернатор Владимир Сипягин.

К слову, по расчетам проектного офиса информационного центра по коронавирусу в России, во Владимирской области 2,44 процента выявленных случаев коронавируса привели к летальному исходу. Отмечается, что это почти вдвое выше, чем показатель в среднем по России, который равняется 1,65 процента. Почти 5 процентов пациентов в регионе на данный момент продолжают лечение.

КСТАТИ

Если в течение ближайшей недели не будет вспышек заболеваемости коронавирусом, то регион может перейти к третьему этапу снятия ограничений.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Станция скорой помощи Владимира получила спецоборудование для перевозки пациентов с коронавирусом

30 июля Владимирская станция скорой медицинской помощи получила защитный бокс Lamsystems X-BIO для транспортировки инфицированных пациентов. Спецоборудование закуплено за счет средств областного бюджета.

Как сообщил и.о. главного врача Станции скорой медицинской помощи города Владимира Георгий Жуков, применение этого оборудования обеспечивает полностью герметичное пространство, безопасность и охрану пациентов и медицинского персонала, а также исключает утечку опасных биологических веществ.

Сотрудники экстренной службы в ближайшее время будут обучены правилам эксплуатации защитного бокса. После каждого применения спецоборудования предусмотрена его полная санитарная обработка.