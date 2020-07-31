Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 31 июля: для региональной скорой помощи купили защитный бокс для транспортировки Covid-больных

Впервые за неделю число выявленных за сутки случаев коронавируса увеличилось. Правда, не настолько сильно, чтобы впадать в панику. На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 23 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (30 июля было 22).

Вот как распределились случаи:

- по 4 сл. в Гусь-Хрустальном и Меленковском районах,

- по 3 сл. в Муромском районе и Владимире,

- по 2 сл. в Ковровском, Кольчугинском, Петушинском и Юрьев-Польском районах,

- 1 сл. в Судогодском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 5586 случаев заболевания (960 сл. в г. Владимире, 807 сл. в Гусь-Хрустальном, 656 сл. в Петушинском, 499 сл. о. Муром, 453 сл. в Ковровском, 426 сл. в Александровском, 309 сл. в Собинском, 287 сл. в Вязниковском, 260 сл. в Юрьев-Польском, 200 сл. в Кольчугинском, 158 сл. в Судогодском, 131 сл. в Киржачском, 138 сл. в Меленковском, 95 сл. в Суздальском, 76 сл. в Камешковском, 56 сл. в г. Радужном, 38 сл. в Селивановском, 37 сл. в Гороховецком).

И хотя формально эпидемия идет на спад, многие опасаются второй волны. В связи с этим в больницах региона не снижают уровень защиты. И даже его усиливают. Так, 30 июля Владимирская станция скорой медицинской помощи получила защитный бокс Lamsystems X-BIO для транспортировки инфицированных пациентов. Спецоборудование закуплено за счет средств областного бюджета.

Как сообщил и.о. главного врача Станции скорой медицинской помощи города Владимира Георгий Жуков, применение данного оборудования обеспечивает полностью герметичное пространство, безопасность и охрану пациентов и медицинского персонала, а также исключает утечку опасных биологических веществ.

Сотрудники экстренной службы в ближайшее время будут обучены правилам эксплуатации защитного бокса. После каждого применения спецоборудования предусмотрена его полная санитарная обработка.

Тем временем, коронавирус пусть и опосредованно, но влияет на ход выборов во владимирский горсовет. Напомним, из-за пандемии еще летом была опробована схема многодневного голосования. В итоге, решено было использовать ее и в сентябре (голосовать за депутатов мы будем три дня). Вот только в бюджете, который составлялся еще в декабре, на выборы выделено чуть больше 20 миллионов рублей – этого хватит только на один день голосования. На оплату работы членов избирательных комиссий в два дополнительных дня и на антисептики деньги не предусмотрены. Кроме того, закон теперь разрешает организовать голосование во дворах, а для этого нужно поставить палатки, а в них – кабинки или ширмы. На это тоже нужны деньги, а их в бюджете не предусмотрено.

Сейчас необходимые расходы должны просчитать специалисты и после этого будет решен вопрос: получится ли в областной столице организовать голосование во дворах. По примерным оценкам, с учетом покупки необходимых технических средств, расходы на дополнительные дни голосования составят более трети от уже выделенных средств. Но даже если средства найдут, палатки для голосования появятся не в каждом дворе. Вероятно, их поставят во дворах, объединяющие несколько многоэтажек, где больше избирателей. При этом отдаленность стационарного участка для голосования учитываться не будет – как правило, далеко расположены дома в частном секторе, где голосующих не так много.