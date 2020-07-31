Во Владимире построят бассейны и кинотеатр

На последнем заседании горсовета, прошедшем «по старинке» в зале, утвердили программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Владимир до 2037 года. Только в этом году на ее реализацию предусмотрено почти семьсот миллионов рублей, а в следующем году она станет в три с лишним раза больше.

Планируется, что за эти годы вырастет количество мест в детских садах: с 19 435 сегодня до 21 256. Конкретно, в 2020-2021 годах добавится 431 дополнительное место для дошколят за счет строительства пяти новых детских садов в Сновицы-Веризино, на улице Тихонравова и в Юго-Западном районе. На этом же заседании выделили дополнительные деньги для двух садиков в Веризино и одного на улице Тихонравова. Из-за пандемии стоимость материалов и оборудования выросла, и заложенных средств не хватило. Кроме того, нужны дополнительные деньги на подключение одного из детсадов к сетям теплоснабжения и проведение строительного контроля. В общей сложности на это выделили 1,9 миллиона рублей.

Мест в школах по принятой программе тоже станет больше: с 34368 до 41339. И не только за счет строительства новых, но и реконструкции старых. В следующем году сдадут школу в Коммунаре, запланировано строительство школ на 1100 мест в микрорайоне Сновицы-Веризино и на 720 мест в микрорайоне Юрьевец. В перспективе запланированы и пристройки к существующим школам, например, к школам №№37 и 25.

А вот число кружков и секций расти не будет – их у нас, оказывается, в переизбытке. Если потребность в детсадах сейчас закрыта на 82,9 процента, в школах – на 73,3, то в учреждениях дополнительного образования – аж на 421 процент.

Также владимирцы с лихвой обеспечены поликлиниками и больницами (255 и 156,7 процентов соответственно). Жаль только, переизбыток учреждений здравоохранения не помогает горожанам вовремя попасть к врачу – их как раз в регионе дефицит.

Несколько неожиданно, но театров у нас тоже в избытке: потребность закрыта на 262 процента. А вот кинотеатров недобор, поэтому к трем существующим планируется добавить еще один.

Печальная ситуация складывается во Владимире с домами-интернатами для престарелых – мест в них хватает едва ли трети тем, кто в них нуждается, но планируется создать новые.

Со спортом в городе тоже не все благополучно. Но за время действия программы в городе появятся и бассейны, и стадионы. Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном должны построить на Суздальском проспекте, 8, региональный центр развития спортивной гимнастики – в Спортивном переулке, многофункциональный спортивный комплекс – на улице Нижняя Дуброва. А всего за годы действия программы в областной столице должны возвести семь спортивных комплексов и центров в разных микрорайонах города, реконструировать стадион «Северный» и спорткомплекс стадиона «Торпедо», организовать лыжероллерную трассу с пневмо-биатлонным стрельбищем в парке «Дружба» и поставить девять спортплощадок на территориях школ.