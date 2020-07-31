Во Владимире нет денег на маски и антисептики для сентябрьских выборов

Во Владимире завершился прием документов у кандидатов, желающих поучаствовать в борьбе за депутатское кресло.

- У этой компании есть свои особенности. Решением горсовета в конце прошлого года принято решение, что теперь у нас будет не 35 депутатов в составе, а всего 25. И все они будут избираться по одномандатным избирательным округам, - отметил Вадим Кузьмин, председатель избирательной комиссии города Владимира. – Кроме того, нас ждет многодневное голосование. Оно начнется утром в пятницу, 11 сентября и закончится вечером 13-го.

Семь человек на место

Пандемия и изменения правил выборов не остановила желающих поучаствовать: кандидатов стало больше. В общей сложности от разных политических объединений выставили кандидатуры 214 человек, среди них и сорок самовыдвиженцев. «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР закрыли все округа, «Справедливая Россия» закрыла 24 округа, КПСС – 23, «Коммунисты России» - 17, остальные партии, например, «Яблоко» или «Партия Роста» показатели продемонстрировали значительно ниже.

- Но при подаче документов на регистрацию список кандидатов поредел. Изначально самовыдвиженцев было сорок, восемь отозвали свои кандидатуры, еще часть не дошла до подачи документов, и осталось их 24. Из «Коммунистов России» выдвигалось семнадцать, осталось восемь. ЛДПР потеряло двоих, у «Партии Роста» из пяти осталось двое, «Справедливая Россия» и КПРФ потеряли по одному человеку, - рассказывает Вадим Кузьмин. – Итого участвуют в выборах 182 человека, 24 самовыдвиженца. В среднем я думал, что участвовать будут 5-7 человек на место, оказалось чуть больше — 7,28.

Сейчас избирательные комиссии начинают проверку документов, после которой количество кандидатов может еще уменьшиться. Особенно тяжело будет подписантам: во-первых, они тяжело собирали подписи, во-вторых, к подписным листам ужесточились требования: теперь человек, поддерживающий кандидата, должен сам написать свою фамилию-имя-отчество, расписаться и поставить дату, а брака допускается не десять процентов, как раньше, а только пять. 7 августа комиссия примет последнее решение о регистрации кандидата или отказе ему.

Председатель избиркома города Владимира Вадим Кузьмин.Фото: Ирина Мальцева

- Не исключено, что кто-то может остаться за бортом после проверки. В выигрышном положении, конечно, находятся избирательные объединения, которым собирать подписи не нужно, - говорит председатель Владимирского избиркома. – У нас самое лояльное отношение ко всем кандидатам. Если закон не нарушен, мы должны максимально допустить до выборов. Пусть избиратель сам принимает решение, кому идти во власть.

На трехдневные выборы денег не хватает

Кстати, представители партии КПРФ жаловались, что в условиях пандемии сложно готовиться к выборам, поскольку многие их сторонники – старше 65 лет и должны самоизолироваться, а значит не могут участвовать в массовых мероприятиях, в том числе встрече с избирателями.

Впрочем, возможное нарушение прав владимирцев серебряного возраста – не единственная проблема. В бюджете, который составлялся еще в декабре, на выборы выделено чуть больше 20 миллионов рублей – этого хватит на единый день голосования. На оплату работы членов избирательных комиссий в два дополнительных дня и на антисептики деньги не предусмотрены. Кроме того, закон теперь разрешает организовать голосование во дворах, а для этого нужно поставить палатки, а в них – кабинки или ширмы. На это тоже нужны деньги, а их в бюджете не предусмотрено. Сейчас необходимые расходы должны просчитать специалисты и после этого будет решен вопрос: получится ли в областной столице организовать голосование во дворах. По примерным оценкам, с учетом покупки необходимых технических средств, расходы на дополнительные дни голосования составят более трети от уже выделенных средств. Но даже если средства найдут, палатки для голосования появятся не в каждом дворе. Вероятно, их поставят во дворах, объединяющие несколько многоэтажек, где больше избирателей. При этом отдаленность стационарного участка для голосования учитываться не будет – как правило, далеко расположены дома в частном секторе, где голосующих не так много.