Во Владимирской области ЕГЭ по русскому языку на сто баллов сдали 17 человек

Несмотря на то, что последние месяцы школьники провели на дистанционном обучении, ЕГЭ многие сдали хорошо и даже отлично.

Самый массовый экзамен — по русскому языку — в нашем области сдавали 5133 человека. Средний тестовый балл по региону — на уровне России и составляет 71,6.

По сравнению с прошлым годом число человек, набравших 81-100 баллов, увеличилось на 4 процента. А максимальные сто баллов получили 17 выпускников области. Тех, кто не смог преодолеть минимальный порог для поступления в вузы (36 баллов) стало меньше — 0,6 процентов. Показатель, между прочим, ниже российского — 1,14 процентов.

Что касается математики, то результаты по сравнению с прошлым годом изменились незначительно. В регионе средний балл составил 55 (по стране — 54,2). Количество тех, кто набрал 81-100 баллов, по области — 7,5 процентов (по стране 6,6).

Порадовали результаты ЕГЭ по истории. Если в прошлом году не было ни одного человека, который бы сдал экзамен на сто баллов, то на этот раз отличились пять выпускников — из школ №36 Владимира, №21 Коврова, №6 Мурома, №1 Кольчугино.

Напомним, что ранее 8 выпускников набрали сто баллов по информатике (учащиеся владимирской гимназии №3, школ №№ 25 и 48 города Владимира, ковровской школы №5, школы №2 города Гусь-Хрустальный, школы №4 города Вязники, школы №5 города Кольчугино и школы №8 города Мурома), 1 — по географии (учащийся владимирской школы №22) и литературе (выпускница школы №37 города Владимира).

Всего на сегодняшний день 32 человека сдали ЕГЭ по разным предметам на все сто.