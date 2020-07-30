2020-07-30T10:19:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Где сделать КТ во Владимире: профилактика коронавируса и внебольничной пневмонии в регионе

На дорогостоящую процедуру в фонде ОМС заложено больше 100 миллионов рублей
Виктория СУХОВА
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..Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С начала эпидемии коронавируса во Владимирской области заболеваемость пневмонией выросла втрое. А поскольку пневмония является одним из симптомов новой инфекции, этот всплеск вполне понятен.

Тесты на коронавирус в регионе делаются очень долго —ждать приходится больше двух недель. Неудивительно, что перепуганные жители записываются на компьютерную томографию легких. И зачастую идут в частные клиники, оставляя там немаленькую сумму.

- Мой врач дал мне направление на КТ, но посоветовал сделать его в частной клинике, потому что в поликлинике на это обследование была большая очередь. А ждать я не могла, кашель был такой сильный, что я очень боялась за свои легкие, - рассказала Мария, уроженка Владимира, перенесшая коронавирус.

Кстати, многие люди вообще не знают о том, что на компьютерную томографию можно попасть бесплатно, по полису ОМС. Необходимо лишь направление от лечащего врача.

- В этом году фонд ОМС заложил 30 тысяч КТ на сумму больше 100 миллионов рублей. Но мы видим, что большое количество людей делает эту процедуру за свой счет. Это указывает на то, что деньги выделяются большие, а народ про это не знает, - подчеркнула депутат областного Законодательного Собрания Ирина Кирюхина на июльском заседании ЗС, когда обсуждалась работа фонда ОМС.

Если у вас нет возможности получить направление от врача (например, если вы не обращались к нему, а подозрение на перенесенную коронавирусную инфекцию в легкой форме у вас есть), то можно сделать процедуру как в частной поликлинике, так и в любой другой поликлинике.

Кстати, интересно, что цена на компьютерную томографию легких везде разная (во многих клиниках захватываются не только легкие, но и органы, расположенные рядом с плевральными полостями). Она колеблется от 2 до 4,5 тысяч рублей. КТ с контрастом обойдется в полтора раза дороже.

КОНКРЕТНО

Областная клиническая больница Владимира — 2040 рублей

Областной диагностический центр — от 2900 рублей

Клиника современных медицинских технологий — 3500 рублей

Клиника «Медика» - 4570 рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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