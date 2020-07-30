Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 30 июля 2020: в регионе разрешили посещение врачей и плановую госпитализацию

Совсем скоро в 33 регионе совсем не будет больных коронавирусом. Во всяком случае, если ориентироваться на статистику от регионального управления Роспотребнадзора. Так, на 10 часов утра 30 июля во Владимирской области лабораторно подтверждено всего 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. В лидерах сегодня Гусь-Хрустальный с четырьмя больными.

Остальные случаи распределились так:

- по 3 сл. в Ковровском, Муромском районах и в г. Владимире,

- по 2 сл. в Суздальском, Кольчугинском и Петушинском районах,

- по 1 сл. в Александровском, Юрьев-Польском и Меленковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 5563 случая заболевания (957 сл. в г. Владимире, 803 сл. в Гусь-Хрустальном, 654 сл. в Петушинском, 496 сл. о. Муром, 451 сл. в Ковровском, 426 сл. в Александровском, 309 сл. в Собинском, 287 сл. в Вязниковском, 258 сл. в Юрьев-Польском, 198 сл. в Кольчугинском, 157 сл. в Судогодском, 131 сл. в Киржачском, 134 сл. в Меленковском, 95 сл. в Суздальском, 76 сл. в Камешковском, 56 сл. в г. Радужном, 38 сл. в Селивановском, 37 сл. в Гороховецком).

В общем, не удивительно, что Роспотребнадзор снял во Владимирской области ограничение на плановую госпитализацию и посещение врачей в 33 регионе. При этом руководителям больниц и поликлиник выставили целый список требований, которые надо выполнять неукоснительно. Так, весь персонал больниц должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты и дезинфекционными средствами. На все прививки нужно проводить предварительную запись, а в холлах, коридорах и кабинетах не должны скапливаться люди. Все осмотры проводиться должны через смотровые боксы. Естественно у всех посетителей должны проверять на входе температуру. При ее наличии, а также других симптомов ОРВИ, больного должны изолировать. В больницах должен строго соблюдаться температурный режим, помещения должны проветриваться и дезинфицироваться.

Теперь учреждениям здравоохранения нужно какое-то время, чтобы организовать всю эту работу. Очевидно, что в ближайшие дни в больницах будет жарко.

Также в связи с переходом Владимирской области на второй этап снятия ограничительных мероприятий, введённых из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, в регионе разрешено возобновить работу туристических агентств, осуществляющих туры на территории Владимирской области.

КСТАТИ

С 29 июля Владимирская областная библиотека для детей и молодежи встречает читателей на свежем воздухе - возле корпусов - на Мира,51 и проспекте Строителей, 23.

Три дня в неделю (вторник, среда и четверг) с 11 до 13 часов и с 15 до 17 часов можно будет познакомиться с новыми изданиями, почитать сказки, позаниматься творчеством на мастер-классах и поиграть!

Безопасность в приоритете: необходимо соблюдать дистанцию и носить маски.

Напомним, что посещение библиотеки (взять и сдать книги) сейчас возможно по предварительной записи. Связаться с библиотекой, чтобы назначить время и заказать нужные книги, можно, заполнив форму на сайте, или по телефонам:

(4922) 33-37-00 корпус на ул. Мира, 51,

(4922) 33-64-66 корпус на пр.Строителей,23.

Воскресенье - выходной!