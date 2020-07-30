Во Владимирской области пропавших ищут с помощью беспилотников и лошадей

Наступает грибная пора. А вместе с ней и увеличение числа пропавших в лесах людей. Впрочем, работа по поиску «потеряшек» ведется постоянно. За семь месяцев этого года в полицию поступило около 1000 заявлений о пропаже людей. Большинство из них удалось найти в первые сутки. Около 50 человек искали больше десяти дней. На сегодняшний день без вести пропавшими считаются 20 человек.

- Хочется отметить, что в последнее время люди стали внимательнее относиться к своим родным и близким, о чем говорит количество сообщений о пропавших, - подчеркивает Максим Журавлев, врио начальника отделения областного управления уголовного розыска УМВД. - Если возникли хотя бы небольшие подозрения, что ваши родственники пропали, важно незамедлительно обратиться в полицию, никаких трое суток ждать не нужно. Чем раньше мы узнаем, тем быстрее приступим к поискам, у человека будет больше шансов, чтобы выжить.

Грибники вышли на охоту

О том, что наступила горячая пора, говорит хотя бы тот факт, что за последний месяц поступило больше 50 сообщений о пропавших в лесах людях. И это не только бабушки и дедушки.

- Недавно в Муромском районе мы искали трехлетнего мальчика и его родителей. Хорошо, что найти их удалось быстро, и они не пострадали. Но хочется обратиться к родителям с просьбой — не брать маленьких детей с собой за грибами, и уж тем более не отправлять их с пожилыми родственниками, - просит Максим Журавлев.

Если вы все же берете с собой ребенка, то следует тщательно подготовиться. Сопровождать ребенка должно несколько человек. Это не должны быть бабушки и дедушки. Причем соберите ребенку отдельный рюкзак с водой, едой, мобильным телефоном.

Пропадают люди не только в лесах, но и на воде. В их числе рыбаки и дети. Совсем недавно в Суздальском районе искали восьмилетнего мальчика, который приехал на каникулы к бабушке.

- Он уехал кататься на велосипеде и не вернулся. Неподалеку находился водоем. К поискам подключились водолазы, волонтеры, полицейские. К сожалению, мальчик утонул, - рассказал Павел Литов, заместитель начальника областного управления МЧС.

В этом году на водоемах области утонули уже 22 человека.

Конь чувствует человека

Большую работу по поиску пропавших ведет отряд «Лиза Алерт». На 1 июля волонтеры получили 173 заявки на поиск 180 человек. До последнего времени основная масса пропавших терялась в городах. Но сейчас ситуация начала кардинально меняться.

- На сегодняшний день поступило уже больше 90 заявок, из них на поиск в лесу — больше 60, в том числе 9 заявок на поиск 12 детей, - рассказала Валентина Савинова, координатор добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Каждый день леса прочесывают около 60 волонтеров. На помощь приходят беспилотники. За сутки с них делают около тысячи снимков, причем качество настолько хорошее, что волонтеры могут увидеть грибы на деревьях.

Также активно заработало конное направление. Искать на лошадях оказалось быстро и эффективно, ведь животное чутко реагирует на нахождение человека. Кроме того, с нее хорошо виден обзор местности.

- На прошлой неделе бабушка, нуждающаяся в медицинской помощи, ушла со своей дачи в неизвестном направлении. На помощь был вызван отряд конной полиции. Они до темноты прочесывали береговую линию около водоема и поле, заросшее крапивой, - рассказала Валентина Савинова. - К счастью, на следующее утро бабушка сама смогла выйти к соседнему садовому участку.

КОНКРЕТНО

Что поможет в лесу, если вы потеряетесь:

1. Яркая одежда

2. Бутылка с водой (0,5 литра на человека), злаковые батончики или шоколад

3. Свисток

4. Компас, если умеете им пользоваться

5. Лекарства, которые вы принимаете регулярно или помогающие при хронических заболеваниях

6. Полностью заряженный мобильный телефон

7. Спички

8. Перед походом в лес сообщите родственникам о примерном времени возвращения и месте, куда вы собираетесь

ВАЖНО

Если вы потерялись, звоните по номеру 112.