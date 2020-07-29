2020-07-29T12:20:28+03:00
Общество

Мэр Владимира Ольга Деева сложила полномочия за два месяца до выборов

Это сделано для того, чтобы можно было объявить конкурс по отбору кандидатур на должность нового главы города Владимира
Алексей СУХОВ
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..Фото: Алексей СУХОВ
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29 июля состоялось очередное заседание владимирского Горсовета. На нем достаточно неожиданно глава города Ольга Деева заявила, что складывает с себя полномочия мэра. Ольга Деева сказала, что благодарит всех депутатов за работу и желает удачи тем, кто будет участвовать в сентябрьских выборах в Горсовет. После этого она покинула заседание Горсовета.

Как сообщили в мэрии, освобождая должность главы города на полтора месяца раньше срока, Ольга Деева открыла возможность объявить конкурс по отбору кандидатур на должность нового главы города Владимира, чтобы эта процедура не затянулась на неопределенное время, как в том же Коврове.

Совет народных депутатов принял решение о досрочном прекращении полномочий главы города Владимира Ольги Деевой по собственному желанию с 29 июля единогласно. Против не проголосовал ни один из депутатов, включая лидеров оппозиционных фракций.

Кстати, глава администрации города Владимира Андрей Шохин уже заявил, что он планирует участие в открытом конкурсе на должность нового главы города Владимира на общих основаниях. При этом Андрей Шохин считает, что нового главу должен избирать новый состав Совет народных депутатов, избранный на сентябрьских выборах.

Формально исполнять обязанности председателя владимирского Горсовета следующие два месяца будет заместитель Ольги Деевой Лариса Пышонина. Однако по факту большой работы от последней не требуется, так как в августе законодательный орган областного центра уйдет на каникулы, а в сентябре Горсовет уже соберется новым составом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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