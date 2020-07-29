Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 29 июля 2020: во Владимирской области открыли кружки и секции

Новые сутки принесли 25 заболевших во Владимирской области. Именно столько смогли подтвердить в своих лабораториях сотрудники регионального Роспотребнадзора. Вот как распределились случаи:

-по 4 сл. в Гусь-Хрустальном и Меленковском районах,

- по 3 сл. в Вязниковском, Суздальском, Ковровском районах,

- по 2 сл. в Муромском, Меленковском и Кольчугинском районах,

- по 1 сл. в Судогодском районе и в г. Владимире.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 5541 случай заболевания (954 сл. в г. Владимире, 799 сл. в Гусь-Хрустальном, 652 сл. в Петушинском, 493 сл. о. Муром, 448 сл. в Ковровском, 425 сл. в Александровском, 309 сл. в Собинском, 287 сл. в Вязниковском, 257 сл. в Юрьев-Польском, 196 сл. в Кольчугинском, 157 сл. в Судогодском, 131 сл. в Киржачском, 133 сл. в Меленковском, 93 сл. в Суздальском, 76 сл. в Камешковском, 56 сл. в г. Радужном, 38 сл. в Селивановском, 37 сл. в Гороховецком).

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Тем временем, в связи с переходом Владимирской области на второй этап снятия ограничительных мероприятий, введённых из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, в регионе разрешено возобновить работу в очном режиме организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дополнительное образование детей, при условии наполняемости групп не более 70 процентов от их списочного состава. Это же требование теперь распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дополнительное образование взрослых, которым было разрешено работать ранее.

Таким образом, кружки и секции теперь тоже открыты. Впрочем, помятую о ситуации с открытием детских садов, можно ожидать, что и здесь на полное возобновление работы этих учреждений уйдет где-то около недели.