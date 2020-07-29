2020-07-29T11:08:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 29 июля 2020: во Владимирской области открыли кружки и секции

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 29 июля 2020 года
Алексей СУХОВ
Поделиться:
..Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Новые сутки принесли 25 заболевших во Владимирской области. Именно столько смогли подтвердить в своих лабораториях сотрудники регионального Роспотребнадзора. Вот как распределились случаи:

-по 4 сл. в Гусь-Хрустальном и Меленковском районах,

- по 3 сл. в Вязниковском, Суздальском, Ковровском районах,

- по 2 сл. в Муромском, Меленковском и Кольчугинском районах,

- по 1 сл. в Судогодском районе и в г. Владимире.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 5541 случай заболевания (954 сл. в г. Владимире, 799 сл. в Гусь-Хрустальном, 652 сл. в Петушинском, 493 сл. о. Муром, 448 сл. в Ковровском, 425 сл. в Александровском, 309 сл. в Собинском, 287 сл. в Вязниковском, 257 сл. в Юрьев-Польском, 196 сл. в Кольчугинском, 157 сл. в Судогодском, 131 сл. в Киржачском, 133 сл. в Меленковском, 93 сл. в Суздальском, 76 сл. в Камешковском, 56 сл. в г. Радужном, 38 сл. в Селивановском, 37 сл. в Гороховецком).

/

/

Тем временем, в связи с переходом Владимирской области на второй этап снятия ограничительных мероприятий, введённых из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, в регионе разрешено возобновить работу в очном режиме организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дополнительное образование детей, при условии наполняемости групп не более 70 процентов от их списочного состава. Это же требование теперь распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дополнительное образование взрослых, которым было разрешено работать ранее.

Таким образом, кружки и секции теперь тоже открыты. Впрочем, помятую о ситуации с открытием детских садов, можно ожидать, что и здесь на полное возобновление работы этих учреждений уйдет где-то около недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус во Владимирской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный
27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат
«Спящая» болезнь и особая группа диспансеризации: Ученые из Санкт-Петербурга выяснили, что ждет детей, рожденных с коронавирусом
Медики Северной столицы первыми в мире выяснили, что SARS-CoV-2 способен передаваться от матери к ее еще не рожденному ребенку [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
С 1 августа вдовы военнослужащих будут получать компенсацию взносов на капремонт
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ПСБ до уровня ruAA
Во Владимире открылись летние читальные залы
Мэр Владимира Ольга Деева сложила полномочия на последнем заседании Горсовета
«Ростелеком-ЦОД» начал строительство московского дата-центра уровня Tier IV на 2 000 стоек
Заезжие москвичи совершили несколько краж в Меленковском районе
«Т Плюс» вложил 4,5 млн рублей в замену тепломагистрали в районе Судогодского шоссе во Владимире
В банкоматах ВТБ можно приобрести и записать билет «Единый» на карту «Тройка»
ВТБ Капитал стал лидером международных рэнкингов по итогам первого полугодия 2020 года
ВТБ кредитует московский дивизион ГК «РостАгроЭкспорт»
Во Владимире умерла бывший секретарь исполкома Совета депутатов Ольга Шагова
ВТБ поддержит развитие гоночного комплекса «Игора Драйв»
ВТБ запускает бесплатный звонок в банк из мобильного приложения
ВТБ: траты россиян в турагентствах выросли на 40%
Новая реальность: "Русфинанс банк" меняет представление о ставках на автокредиты в программе KIA Finance
Во Владимире мужчина убил своего начальника из-за невыплаты ему полной зарплаты
В Вязниках сгорело здание бывшего кинотеатра
Во Владимирской области ограничили продажу нефтепродуктов
Во Владимирской области будут штрафовать тех, кто продает алкоголь детям
В Суздальском районе лже-работники МЧС угрожают мебельным предприятиям проверками
В Камешковском районе мать четверых детей зарезала многодетного знакомого
Муромлянин, наехавший на судебного пристава, может сесть на десять лет