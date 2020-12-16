Неизвестный Ким Бритов: картину владимирского художника нашли среди развалин в Самаре

Неизвестную картину Кира Бритова нашли на помойке. Фото: Полина Немчинова

Непростой пандемийный год принес неожиданный подарок Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику. Под конец года сотрудники музея получили письмо из Самары. Местные жители рассказали им, что их друг на пепелище, в развалинах, среди мусора и хлама нашел картину. Удалось определить ее автора – им оказался известный владимирский живописец Ким Бритов, народный художник России и один из самых ярких представителей Владимирской школы живописи. Сегодня его картины оценивают в сотни тысяч рублей, цена порой доходит и до миллиона.

Светлана Мельникова презентовала найденную картину. Фото: Полина Немчинова

Почему же его работа оказалась выброшена, и как она попала в Самару? Сотрудники музея как заправские детективы начали разматывать этот клубок. Письма, написанные в Самарскую область, в том числе и губернатору, помогли им найти контакты мужчины, нашедшего живописный клад. И сотрудники музея сумели убедить Дмитрия Хмелева, главу строительной компании, нашедшего картину при подготовке площадки к стройке, подарить владимирцам потерянную работу художника, который прислал картину в музей.

Лотерейный билет. Фото: Полина Немчинова

- В СССР союз художников проводили Всесоюзную художественную лотерею, билет на которую стоил 50 копеек, в фонд которой молодые художники отдавали свои работы. Человек купил лотерейный билет, выиграл эту работу. Наверное, его наследники не сумели правильно оценить ее, и картина попала в такие условия. Но главное, что работа жива и попала в федеральный музей, - говорит генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Несмотря на чудовищные условия, картина, написанная на картоне, неплохо сохранилась. Фото: Полина Немчинова

Несмотря на то, что произведение живописи лежало фактически на улице, под дождем, ее удастся отреставрировать: слой красок сохранился, а картон, на котором написана работа, хоть и расслоился, но все еще держится. В музее надеются, что найденную работу удастся показать владимирцам. И на выставку, где ее презентуют, приедет Дмитрий Хмелев, нашедший эту работу.