Во Владимирской области подростки идут на «дело» компанией

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В областной прокуратуре обсудили вопросы подростковой преступности, а также преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних. Как отмечают в областной прокуратуре, «остается значительным удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними» - это 4,6% от общего количества преступлений в регионе за 9 месяцев 2020 года (14846). Учитывая, что по итогам тех же девяти месяцев во Владимирской области отметился рост преступлений на 5,9%, в том числе тяжких и особо тяжких составов на 19,5%, картина не слишком радужная.

Чаще всего преступления подростки совершают группой – каждое третье произошло компаниями. Например, сейчас полицейские проводят проверку по факту избиения подростка в Александровском районе. Девочку избили сверстники, судя по попавшей в соцсети видеозаписи, причиной конфликта стал молодой человек. Полицейские уже провели профилактические беседы со всеми участниками, а по результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Большую часть преступлений совершают подростки, которые учатся – на их долю приходится две трети от общего числа зарегистрированных. Также в прокуратуре отмечают, что по-прежнему на криминал детей и подростков толкает алкоголь.

Увы, от преступлений продолжают страдать и сами дети: за девять месяцев этого года жертвами злоумышленников стало 522 ребенка. Но это меньше, чем в предыдущие годы: в 2018 год таких детей было 1037, в 2019 году – 976.

По мнению прокуратуры, высокая преступность среди владимирских подростков объясняется «недостатками и упущениями в работе органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», формальным подходом при работе с детьми и их семьями, нехваткой профилактики. Нарушения допускают все – и школы с колледжами, и учреждения здравоохранения, социальной защиты, опеки и попечительства, по делам молодежи. Часть административных материалов приходится возвращать на доработку, а потом они не возвращаются вовсе или производство прекращают, потому что срок давности истек. В прокуратуре предложили комплекс мер, которые помогут остановить рост подростковой преступности. В частности, школам предлагают больше привлекать ребят к внеурочным занятиям – кружкам, секциям, экскурсиям.